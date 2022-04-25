Норвегія впродовж року визнаватиме водійські права українських біженців — Finance.ua
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Норвегія впродовж року визнаватиме водійські права українських біженців

Вчора 22:16Особисті фінанси
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Уряд Норвегії оголосив, що визнає водійські права українських біженців, щоб вони могли керувати автомобілем під час перебування в Норвегії.
Про це пише Shengen Visa Info.
У заяві, опублікованій 22 квітня, уряд зазначив, що звернувся до Управління державних доріг Норвегії з проханням змінити правила отримання водійських прав, щоб термін, протягом якого українські водійські права визнаються в Норвегії, був продовжений з трьох до дванадцяти місяців.
«Через війну в Україні Норвегія прийняла кілька тисяч українських біженців, які автоматично отримують один рік тимчасового захисту. Багато з них мають водійські права, якими вони можуть користуватися в Норвегії, але вони втратять право керувати автомобілем тут через три місяці, якщо правила не будуть змінені», — йдеться у повідомленні.
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Міністр транспорту Йон-Івар Нігард повідомив, що країна буде уважно стежити за розвитком цієї ситуації і буде готова вжити додаткових заходів, якщо це необхідно.
Повідомляють, що вимоги до українських біженців щодо визнання водійських прав, які вони отримали на батьківщині, не зміняться. Проте влада шукатиме інші способи та засоби перевірки ліцензій.
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Уряд Норвегії також заявив, що забезпечить захист усіх українців, які прибули до Норвегії до початку війни. 22 березня прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар повідомив, що цього року Норвегія очікує прибуття майже 30 тис. біженців з України.
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За матеріалами: Espreso.tv
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