Норвегія впродовж року визнаватиме водійські права українських біженців — Finance.ua

У заяві, опублікованій 22 квітня, уряд зазначив, що звернувся до Управління державних доріг Норвегії з проханням змінити правила отримання водійських прав, щоб термін, протягом якого українські водійські права визнаються в Норвегії, був продовжений з трьох до дванадцяти місяців.
«Через війну в Україні Норвегія прийняла кілька тисяч українських біженців, які автоматично отримують один рік тимчасового захисту. Багато з них мають водійські права, якими вони можуть користуватися в Норвегії, але вони втратять право керувати автомобілем тут через три місяці, якщо правила не будуть змінені», — йдеться у повідомленні.
Уряд Норвегії також заявив, що забезпечить захист усіх українців, які прибули до Норвегії до початку війни. 22 березня прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар повідомив, що цього року Норвегія очікує прибуття майже 30 тис. біженців з України.
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