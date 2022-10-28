Норвегія приєдналася до восьмого пакету санкцій ЄС проти рф — Finance.ua

Норвегія приєдналася до восьмого пакету санкцій ЄС проти рф Вчора 18:39 — Світ

Норвегія приєдналася до восьмого пакету санкцій ЄС проти рф

Норвегія 28 жовтня приєдналася до останніх санкцій, запроваджених Євросоюзом проти росії за розв’язання війни.

Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ Норвегії.

Норвегія запровадила персональні санкції проти ще 30 осіб та семи компаній, зокрема осіб, причетних до організації псевдореферендумів на окупованих територіях України. Загалом у списку тепер 1260 осіб та 115 компаній. Також Норвегія внесла зміни до законодавства, щоб уможливити покарання осіб, які допомагають обходити санкції.

Крім того, Норвегія розширила дію запроваджених проти рф санкцій на тимчасово окуповані території Херсонської та Запорізької областей.

Також запроваджується заборона для норвежців обіймати посади у керівних органах певних російських компаній у держвласності або таких, що фактично контролюються державою. Посилюються існуючі заборони на надання послуг у сфері криптоактивів громадянам та резидентам рф, як і зареєстрованим у рф компаніям.

Запроваджуються додаткові експортні обмеження щодо вугілля, компонентів електроніки, авіаційного обладнання, хімічної промисловості, стрілецької зброї; імпортні обмеження щодо сталі, продукції машинобудування, пластиків, текстилю, одягу, виробів зі шкіри, хімпрому, ювелірної продукції не із золота.

Заборона заходу в норвезькі порти буде застосовуватись до всіх суден, зареєстрованих у російському морському реєстрі судноплавства. Винятки для риболовецьких суден у трьох портах — в Тромсе, Кіркенесі та Ботсфйорді — зберігаються.

Розширюється перелік послуг, які заборонено надавати представникам офіційних структур рф та юрособам з росії — туди додали консультаційні послуги у сфері ІТ, правових питань, архітектури, інженерної справи.

Також створили юридичну основу для потенційного запровадження обмеження ціни на російські енергоресурси у майбутньому.

Нагадаємо, Рада Євросоюзу на початку жовтня затвердила рішення запровадити новий пакет економічних та індивідуальних санкцій проти росії у відповідь на незаконну анексію українських територій.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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