Норвегія передасть Україні 10 мостів для заміни зруйнованих — Finance.ua
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Норвегія передасть Україні 10 мостів для заміни зруйнованих

Казна та Політика
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Норвегія подарує Україні десять мостів, щоб допомогти відновити нормальне сполучення у регіонах, де мости зруйновані внаслідок бойових дій.
Як повідомляє Norway Postsen, про це повідомила міністерка закордонних справ Аннікен Гуйтфельдт, пише «Європейська правда».
Загальна вартість мостів — 30 млн норвезьких крон (близько 3 млн доларів США), їх профінансують з гуманітарного бюджету МЗС.
«Війна Росії цинічно знищила важливі складові української інфраструктури. Україна цілковито залежить від нормального дорожного сполучення у тому, щоб забезпечувати постачання продуктів, води, ліків, перевозити поранених до лікарень», — зазначила міністерка.
Очільник Міністерства транспорту Йон Івар Нюгард зазначив, що надання цієї допомоги не вплине на готовність самої Норвегії за потреби відновити мости.
Конструкційні елементи повезуть в Україну 32 трейлерами, перший з них вже вирушив в дорогу у вівторок.
«Війна в Україні може тривати довго, і ми готові надавати допомогу довго. Ближчим часом уряд оголосить наші нові внески, на додачу до близько 14 млрд крон допомоги, яку ми вже надали або пообіцяли», — зазначила Аннікен Гуйтфельдт.
Нагадаємо, на початку грудня Франція подарувала Україні конструкції для трьох мостових переправ, їх планували використати на Чернігівщині замість мостів, зруйнованих під час бойових дій навесні.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
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