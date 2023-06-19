Номінальний власник "Сенс Банку" пригрозив Україні міжнародним судом — Finance.ua

Номінальний власник "Сенс Банку" пригрозив Україні міжнародним судом Сьогодні 11:44 — Фондовий ринок

Номінальний власник "Сенс Банку" пригрозив Україні міжнародним судом

Номінальний власник акцій «Сенс Банку» (до грудня 2022 року — «Альфа-Банк») ABH Holdings S.A. заявив, що у випадку націоналізації банку без компенсації ABHH понад номінальної суми звернеться до міжнародного суду.

Про це йдеться в заяві компанії.

Відповідна реакція ABHH була спричинена підписанням президентом законопроєкту № 9107−1 щодо порядку виведення з ринку (націоналізації) банків, що належать підсанкційним особам.

«ABHH серйозно стурбований тим, що Національний банк України здійснить свій намір націоналізувати АТ „Сенс Банк“ без компенсації ABHH понад номінальної суми», — йдеться в заяві.

В ABHH додають, що у випадку націоналізації «Сенс Банку» збитків зазнають особи, які не знаходяться під санкціями, включаючи власників облігацій та непідсанкційних акціонерів ABHH — благодійної організації, що займається дослідженнями раку, та великого європейського банку.

«ABHH вживатиме відповідних заходів з точки зору як національного, так і міжнародного права та наявних договорів, щоб їх компенсувати. Зокрема, ABHH шукатиме захисту в межах двосторонньої угоди про захист інвестицій BLEU (Бельгія-Люксембург) — Україна», — додають в компанії.

Довідка Finance.ua:

Володимир Зеленський 16 червня підписав закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення процедури виведення з ринку банку в умовах воєнного стану».

номінальний власник акцій «Сенс Банку» ABH Holdings S.A. просить Раду національної безпеки та оборони дозволити угоду, за якою акції банку продадуть європейському інвестору. У компанії стверджують, що кошти від продажу не потраплять до підсанкційних власників.

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Економічна Правда За матеріалами:

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