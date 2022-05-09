Номери для деяких авто зміняться: на які символи введуть табу — Finance.ua

Номери для деяких авто зміняться: на які символи введуть табу

російські окупанти, які здійснили повномасштабне вторгнення в Україну, зробили літери Z та V символами фашизму і символами всіх своїх злочинів проти українців під час цієї війни. Відтак депутати вирішили прибрати їх із номерних знаків електромобілів.

Про це йдеться у Facebook депутата від фракції Слуга Народу Ігора Фріса.

У 2020 році в Україні затвердили символи для електромобілів. Серед них є і літери Z і V.

Наприклад, Z означає «Zero emission», тобто «нульові викиди в атмосферу». Такі знаки відрізняють електрокари від інших авто і дають їм певні пільги: безоплатні стоянки на місцях зарядки електромобілів, в’їзд в екологічно чисті райони та інше.

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Однак після повномасштабного вторгнення рф ці символи набули нового негативного значення для українців, тому з’явилася ініціатива прибрати їх із номерних знаків.

Ігор Фріс повідомив, що разом із юристами направив звернення до Міністерства внутрішніх справ з проханням прибрати ці літери з усіх електромобілів. На що у відомстві відповіли схвально.

«Міністерством прийняті управлінські рішення, спрямовані на непоширення символіки, яка використовується збройними та іншими воєнними формуваннями неонацистської тоталітарної росії у війні проти України. Вже з понеділка (9 травня 2022 року) можливо буде зареєструвати електромобіль, обравши державний номерний знак з суфіксом, що починається на латинську Y. В кирилиці вона читається як У — Україна», — йдеться у повідомленні депутата.

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