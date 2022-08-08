Nokia випустила кнопковий телефон із вбудованими навушниками (відео) — Finance.ua

Nokia випустила кнопковий телефон із вбудованими навушниками (відео) Вчора 03:40 — Технології&Авто

Фінська корпорація Nokia випустила в продаж унікальний мобільний телефон Nokia 5710 XpressAudio з вбудованими навушниками. Про особливості та вартість свого нового гаджета виробник розповів на офіційному сайті

На відміну від багатьох конкурентів, Nokia вирішила розробити не смартфон, а кнопковий «мобільник» у найкращих традиціях музичних моделей 2010-х років. За дизайном новинка багато в чому нагадує легендарну модель X2-00, над камерою приховує цікаву інновацію — вбудований кейс для бездротових навушників. Опустивши невелику кришку вниз, можна дістати їх із пазів або покласти назад на зарядку.

Для прослуховування музики в телефоні є фірмовий плеєр, передбачений також роз’єм 3,5-мм для дротових навушників і режим FM-радіо. Телефон має 48 МБ оперативної і 128 МБ вбудованої пам’яті, підтримує карти microSD з об’ємом до 32 ГБ. Діагональ QVGA-екрана становить 2,4 дюйми, але 5710 XpressAudio можна підключити до планшета або смартфона. Підтримується Bluetooth 5.0.

У Nokia 5710 XpressAudio є навіть камера, але за сучасними мірками суто символічна — її роздільна здатність складає всього 0.3 МП, зате є LED спалах. Телефон працює на процесорі Unisoc T107 та операційній системі S30+, має широкий список вбудованих ігор від розробників Jocuri Gameloft та Jocuri Origin Data:

Snake («Змійка»);

Тетріс;

Блек Джек;

Arrow Master;

Air Strike;

NinjaUp;

Racing Attack — Multiplayer;

DOODLE JUMP;

CROSSY ROAD;

English with Oxford.

Nokia пише, що модель 5710 XpressAudio забезпечить надійний і якісний зв’язок завдяки шумоподавленню і технології VoLTE, які зберігають чіткість звуку навіть у шумному середовищі. Знімний акумулятор ємністю 1 450 мАгод у мережах 4G повинен забезпечити до 31 дня роботи в режимі очікування та до 7 годин розмов. Пристрій заряджається за допомогою роз’єму microUSB. Вартість моделі у Європі становить 85 євро.

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