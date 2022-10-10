Нобелівська премія з економіки – 2022: кому дали і за що — Finance.ua

Нобелівська премія з економіки – 2022: кому дали і за що Вчора 18:22

Нобелівська премія з економіки – 2022: кому дали і за що

10 жовтня оголошено лауреатів Нобелівської премії з економіки 2022 року. Ними стали американці Бен Бернанке, Дуглас Даймонд та Філіп Дібвіг «за дослідження банків та фінансових криз».

Грошова частина премії 2022 року становить 10 млн шведських крон (близько 900 тис. доларів). Якщо лауреатів кілька, то гроші поділяються між ними у співвідношенні, яке вкаже академія наук. Цього року премію розділять порівну.

За що дали Нобелівську премію з економіки у 2022 році

«Лауреати цього року значно покращили наше розуміння ролі банків в економіці, особливо під час фінансових криз. Важливе виведення їх дослідження полягає в тому, чому життєво важливо уникати краху банків», — йдеться в офіційному повідомленні

Сучасні дослідження прояснюють, чому ми маємо банки, як зробити їх менш уразливими під час криз, і як крах банків посилює фінансові кризи. Їхні основи були закладені Беном Бернанке, Дугласом Даймондом і Філіпом Дібвігом на початку 1980-х років.

Щоб економіка функціонувала, заощадження мають бути спрямовані на інвестиції. Однак тут виникає конфлікт: вкладники хочуть мати миттєвий доступ до своїх грошей у разі непередбачених витрат, тоді як підприємства та домовласники мають знати, що їх не змусять достроково погашати кредити. У своїй теорії Даймонд та Дібвіг показують, як банки пропонують оптимальне розв’язання цієї проблеми. Виступаючи як посередники, що приймають депозити від багатьох вкладників, банки можуть дозволити вкладникам отримати доступ до своїх грошей, коли вони того бажають, а також пропонувати позичальникам довгострокові кредити.

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Однак їх аналіз також показав, як поєднання цих двох видів діяльності робить банки вразливими для чуток про їхній швидкий крах. Якщо велика кількість вкладників одночасно побіжить до банку, щоб забрати свої гроші, чутка може стати пророцтвом, що самовиконується — відбувається масове вилучення грошей, і банк руйнується. Цю небезпечну динаміку можна запобігти, якщо уряд забезпечить страхування депозитів і виступить кредитором останньої інстанції для банків.

Даймонд продемонстрував, як банки виконують ще одну соціально важливу функцію. Будучи посередниками між багатьма вкладниками та позичальниками, вони найкраще підходять для оцінки кредитоспроможності позичальників та забезпечення того, щоб кредити використовувалися для вигідних інвестицій.

Бернанке проаналізував Велику депресію 1930-х років, найгіршу економічну кризу в сучасній історії. Серед іншого, він показав, як набіги на банки стали вирішальним фактором у тому, що криза стала такою глибокою та затяжною. Коли банки впали, цінна інформація про позичальників була втрачена, і її не можна було швидко відновити. Таким чином, здатність суспільства спрямовувати заощадження у продуктивні інвестиції різко зменшилася.

Що таке Нобелівська премія з економіки

Офіційно ця премія має назву Премія Банку Швеції в економічних науках пам’яті Альфреда Нобеля. На відміну від «істинно Нобелівських», вона не вказана в заповіті Нобеля, її заснував Банк Швеції в 1968 році. Але зазвичай її включають до загальної низки премій.

Грошову частину премії виплачує банк, вона береться зі спадщини Нобеля.

Премію Банк Швеції заснував із нагоди свого 300-річчя. Вона вперше була присуджена у 1969 році.

Лауреата премії повідомляє Шведська королівська академія наук, обравши його з кандидатур, представлених Комітетом присудження премії з економіки. Нагородження лауреатів усіх премій відбувається у річницю смерті Альфреда Нобеля 10 грудня. Кожному лауреату вручається медаль, диплом та грошова винагорода.

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