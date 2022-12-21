НКРЕКП запровадила нові вимоги до оператора газотранспортної системи — Finance.ua
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НКРЕКП запровадила нові вимоги до оператора газотранспортної системи

Енергетика
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НКРЕКП запровадила нові вимоги до оператора газотранспортної системи
НКРЕКП запровадила нові вимоги до оператора газотранспортної системи
Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 20 грудня ухвалила постанову, якою затвердила зміни до ліцензійних умов провадження господарської діяльності з транспортування природного газу.
Про це йдеться на сайті НКРЕКП.
Зокрема, тепер до оператора газотранспортної системи встановлюються такі вимоги:
  • забезпечення комплаєнсу щодо здійснення функцій оператора газотранспортної системи;
  • наявність в посадових осіб органів управління ліцензіата бездоганної ділової репутації у значенні, наведеному в законі «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню поширення зброї масового знищення»;
  • публікація на сайті ліцензіата всієї необхідної додаткової інформації, зокрема, плану розвитку газотранспортної системи на наступні 10 років та результатів аудиту; при цьому має бути можливість експортувати такі дані у форматах, що підтримують автоматизовану обробку електронними засобами;
  • впровадження та сертифікація системи менеджменту якості, безпеки праці та протидії корупції, а також захист інформаційної безпеки.
В НКРЕКП зазначили, що щодо цього проекту вже відбулось відкрите обговорення, також документ отримав погодження Антимонопольного комітету.
«Затверджені зміни до ліцензійних умов дозволять ТОВ „Оператор газотранспортної системи України“ привести свою діяльність до міжнародних стандартів та підвищити якість та ефективність адміністрування при здійсненні функцій оператора газотранспортної системи», — підсумували в комісії.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
УБР
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