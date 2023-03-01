НКРЕКП в березні порахує борги в «зеленій» енергетиці — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

НКРЕКП в березні порахує борги в «зеленій» енергетиці

Енергетика
29
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, в березні планує провести перевірку НЕК «Укренерго», щоб виявити розмір недоплат підприємствам зеленої енергетики і ухвалити рішення для вирішення цієї проблеми.
Про це повідомляє сайт комісії.
Читайте також
«У березні поточного року НКРЕКП планує провести перевірку НЕК „Укренерго“, яка має веріфікувати фінансові показники компанії, зокрема визначити розмір актуальної заборгованості перед виробниками ВДЕ», — повідомляють в комісії.
Також щодо питання про врегулювання відповідальності виробників ВДЕ за небаланси 23 лютого була проведена зустріч за участі представників юридичних служб НКРЕКП, НЕК «Укренерго», ДП «Гарантований покупець» та усіх зацікавлених сторін.
«Під час заходу учасники обговорили, зокрема, пропозиції щодо внесення змін до нормативно-правових актів, зумовлені рішенням Верховного суду від 08.09.2022 року № 640/4069/21», — уточнили в комісії.
Читайте також
На думку Української вітроенергетичної асоціації, НКРЕКП має забезпечити підприємствам «зеленої» енергетики оплату збитків, понесених через встановлення протиправної формули розрахунку небалансів на початку 2021 року і яку Верховний суд визнав протизаконною у вересні 2022 року.
Експерти та інвестори вважають, що Україна з 2020 року втрачає інвесторів, які могли б вкладати кошти в «зелену» енергетику, оскільки Міненерго, Комітет з питань енергетики у Раді та НКРЕКП доводять галузь до стану банкрутства низьким рівнем оплати за електроенергію.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.