НКРЕКП суттєво спростила порядок приєднання до електромереж на період воєнного стану — Finance.ua
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НКРЕКП суттєво спростила порядок приєднання до електромереж на період воєнного стану

Вчора 12:42Енергетика
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НКРЕКП суттєво спростила порядок приєднання до електромереж на період воєнного стануНКРЕКП суттєво спростила порядок приєднання до електромереж на період воєнного стану, budport.com.ua
Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунпослуг (НКРЕКП) на засіданні в неділю кардинально спростила процедуру приєднання до електричних мереж низки об’єктів з урахуванням їх пріоритетності та стратегічної важливості для держави на період воєнного стану.
Рішення регулятора закріплено відповідною постановою «Про затвердження Порядку тимчасового приєднання електроустановок до системи розподілу на період дії в Україні воєнного стану».
Як пояснили в НКРЕКП, порядок передбачає «здійснення першочергового, невідкладного та безоплатного надання послуг з тимчасового приєднання до електричних мереж об’єктів зазначених замовників».
Відповідно до документа, послуги з приєднання повинні надаватися в максимально стислі терміни і з мінімальним пакетом документів. Водночас оператори систем розподілу (ОСР, обленерго. — Ред.) повинні використовувати в першочерговому порядку наявні резерви потужності системи розподілу, зокрема незадіяні потужності споживачів.
Також порядок надає можливість виконання будівельно-монтажних робіт самим замовником з використанням власних матеріалів та/або обладнання.
За інформацією регулятора, визначення вартості надання послуг з приєднання здійснюватиметься виключно на підставі фактичних витрат обленерго — без застосування ставок на приєднання.
Порядок поширюється на приєднання електроустановок, призначених виключно для споживання електричної енергії.
«НКРЕКП і надалі ухвалюватиме рішення, спрямовані на оперативне коригування регуляторного поля для забезпечення сталого функціонування енергетичного сектору та економіки України загалом на час дії воєнного стану», — заявили в комісії.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Інтерфакс-Україна
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