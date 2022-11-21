НКРЕКП схвалила збільшення на 2023 рік тарифу "Укренерго" на передання електроенергії у 1,5 раза, на диспетчеризацію у 4,5 раза — Finance.ua

НКРЕКП схвалила збільшення на 2023 рік тарифу "Укренерго" на передання електроенергії у 1,5 раза, на диспетчеризацію у 4,5 раза Сьогодні 07:12 — Енергетика

НКРЕКП схвалила збільшення на 2023 рік тарифу "Укренерго" на передання електроенергії у 1,5 раза, на диспетчеризацію у 4,5 раза

Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), схвалила проєкти постанов про затвердження тарифів НЕК «Укренерго» на передання та диспетчеризацію на 2023 рік.

Відповідне рішення ухвалено на засіданні регулятора. Воно буде оприлюднено на сайті регулятора для зауважень та пропозицій, після аналізу яких ухвалюватиметься остаточне рішення.

Таким чином, тариф на передання схвалено у розмірі 522,46 грн/МВт-год за тарифу на 2022 рік у 345,64 грн/МВт-год (тут і далі без ПДВ), тариф на диспетчеризацію — 283,18 грн/МВт- год (зараз 62,13 грн/МВт-год). Крім того, тариф на передання для підприємств зеленої електрометалургії на 2023 рік схвалено на рівні 286,29 грн/МВт-год (тариф на 2022 рік не встановлювався).

Комісія в обґрунтуваннях проєктів постанов зазначила, що в основу розрахунків покладено деяке коригування пропозиції «Укренерго», що передбачає, зокрема, інфляційну складову, зростання ціни е/е на технологічні витрати компанії, необхідність врегулювання питання розрахунків з ВДЕ-генерацією, а також щодо тарифу на диспетчеризацію, збільшення обсягу коштів на закупівлю додаткової послуги з резерву відшкодування, що передбачає роботу в ОЗП теплової генерації газу та оплачується за спецтарифом.

Голова комісії Костянтин Ущаповський наголосив, що її завданням є ухвалити збалановане рішення, але, виходячи з критичної ситуації в енергосистемі внаслідок обстрілів російських агресорів, енергетики потребують підтримки як ніколи.

Проти підвищення тарифів виступили представники металургійної та хімічної галузей, оскільки це додаткове навантаження на підприємства, що може призвести до їхньої повної зупинки. Зокрема, представник Запорізького заводу феросплавів Олег Скачко зазначив, що у разі підвищення тарифу на передання в такому розмірі, підприємству, яке також зазнає труднощів через війну, доведеться шукати додатково 300 млн грн для його оплати.

Зі свого боку керівники профільних ВДЕ-асоціацій під час обговорення зазначили, що цього разу проєкт тарифу на передання, з якого компенсуються зелені тарифи, більш збалансований, ніж раніше, проте не враховує всіх необхідних витрат на фінансування відновлюваної енергетики, зокрема через погашення накопичених боргів.

«Ми підтримуємо рішення НКРЕКП щодо тарифу. Ви робите все правильно, але в будь-якому разі треба думати не лише про сьогоднішній день, а й про майбутнє. Нам постійно треба врегулювати ситуацію, закривати борги перед ВДЕ та не накопичувати нові», — зазначив голова правління Української вітроенергетичної асоціації Андрій Конеченков.

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