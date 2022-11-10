НКРЕКП проведе перевірки 10 енергокомпаній за зверненням Укренерго — Finance.ua

НКРЕКП проведе перевірки 10 енергокомпаній за зверненням Укренерго Сьогодні 16:47 — Фондовий ринок

НКРЕКП проведе перевірки 10 енергокомпаній за зверненням Укренерго

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), проведе позапланові невиїзні перевірки 10 енергетичних компаній через невнесення змін до договорів із НЕК «Укренерго» на диспетчерське управління.

Відповідне рішення було схвалене на засіданні регулятора 10 листопада.

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Зокрема, НКРЕКП проведе перевірку компаній «ДТЕК Західенерго», «ДТЕК Павлоградвугілля», «Артлекс-Енерджі», «Д.Трейдинг», «Джен-Ай Київ». Перевірять також компанії «Ле Трейдинг Україна», «Смарт Трейд Енерджі», «Укр Газ Ресурс», «Ю.Комодітіс» та «Смарт Грід Україна».

Як повідомлялося, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), проведе позапланові перевірки «ДТЕК Київські регіональні електромережі» та «ДТЕК Одеські електромережі» за заявами споживачів.

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