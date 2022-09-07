НКРЕКП повідомила про ціну газу для побутових клієнтів постачальника «останньої надії» — Finance.ua

НКРЕКП повідомила про ціну газу для побутових клієнтів постачальника «останньої надії» Вчора 11:00 — Енергетика

Національна комісія, що здійснює держрегулювання в сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), дозволила ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» як постачальникові «останньої надії» (ПОН) забезпечувати газом своїх побутових клієнтів за ціною його базової річної пропозиції як «звичайного» постачальника — 7,96 грн/куб. м.

Відповідну постанову ухвалено на засіданні регулятора у вівторок увечері.

Згідно з постановою, такі умови діятимуть з 1 вересня цього року і для побутових споживачів, уже внесених до реєстру клієнтів ПОН, і для майбутніх. Термін дії цих умов — 1 травня року, що йде за роком, у якому буде припинено або скасовано воєнний стан в Україні.

«Це прямі норми закону. Так ми захищаємо споживачів. Вважаю, що ми не можемо не ухвалити цю постанову. Щоб не було ніяких хвилювань», — зазначив під час засідання член НКРЕКП Валерій Тарасюк.

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За даними комісії, озвученими на засіданні, ціна газу від ПОН, що розраховується за спеціальною формулою, коливається від 100 до 200 грн/куб. м.

Ініціатором ухвалення постанови стала сама ГК «Нафтогаз України», що виконує функції ПОН.

Ціна постачань ПОН уже була прирівняна наказом Міненерго до базової річної пропозиції ГК «Нафтогаз України» з 1 травня 2022 року, коли він прийняв 8,8 млн побутових споживачів, більшість із яких раніше обслуговувалася постачальниками, які працюють під брендом «Твій Газзбут» (вони не змогли укласти відповідні договори з «Нафтогазом»).

Згодом споживачі ПОН були переведені на ГК «Нафтогаз України» як «звичайного» постачальника.

Термін дії прирівняної ціни ПОН до ціни базової річної пропозиції «Нафтогазу» минув 31 серпня.

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