НКРЕКП повідомила про ціну газу для побутових клієнтів постачальника «останньої надії» — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

НКРЕКП повідомила про ціну газу для побутових клієнтів постачальника «останньої надії»

Енергетика
504
Національна комісія, що здійснює держрегулювання в сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), дозволила ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» як постачальникові «останньої надії» (ПОН) забезпечувати газом своїх побутових клієнтів за ціною його базової річної пропозиції як «звичайного» постачальника — 7,96 грн/куб. м.
Відповідну постанову ухвалено на засіданні регулятора у вівторок увечері.
Читайте також
Згідно з постановою, такі умови діятимуть з 1 вересня цього року і для побутових споживачів, уже внесених до реєстру клієнтів ПОН, і для майбутніх. Термін дії цих умов — 1 травня року, що йде за роком, у якому буде припинено або скасовано воєнний стан в Україні.
«Це прямі норми закону. Так ми захищаємо споживачів. Вважаю, що ми не можемо не ухвалити цю постанову. Щоб не було ніяких хвилювань», — зазначив під час засідання член НКРЕКП Валерій Тарасюк.
Читайте також
За даними комісії, озвученими на засіданні, ціна газу від ПОН, що розраховується за спеціальною формулою, коливається від 100 до 200 грн/куб. м.
Ініціатором ухвалення постанови стала сама ГК «Нафтогаз України», що виконує функції ПОН.
Ціна постачань ПОН уже була прирівняна наказом Міненерго до базової річної пропозиції ГК «Нафтогаз України» з 1 травня 2022 року, коли він прийняв 8,8 млн побутових споживачів, більшість із яких раніше обслуговувалася постачальниками, які працюють під брендом «Твій Газзбут» (вони не змогли укласти відповідні договори з «Нафтогазом»).
Згодом споживачі ПОН були переведені на ГК «Нафтогаз України» як «звичайного» постачальника.
Термін дії прирівняної ціни ПОН до ціни базової річної пропозиції «Нафтогазу» минув 31 серпня.

Дізнатись курси валют 💰

За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.