НКРЕКП перенесла норму щодо рахунків ескроу на ринку електроенергії на 1 січня 2024 року — Finance.ua

НКРЕКП перенесла норму щодо рахунків ескроу на ринку електроенергії на 1 січня 2024 року Сьогодні 19:48 — Енергетика

НКРЕКП перенесла норму щодо рахунків ескроу на ринку електроенергії на 1 січня 2024 року

НКРЕКП на прохання НЕК «Укренерго» внесла зміни до постанови від 17 січня 2023 року № 109, відтермінувавши здійснення розрахунків на балансуючому ринку електроенергії із застосуванням рахунків умовного зберігання (ескроу) з 1 липня 2023 року на 1 січня 2024 року.

Відповідне рішення було ухвалено на засіданні регулятора.

Як пояснює «Укренерго», відтермінування було обумовлено тим, що Світовий банк, який фінансує проєкт змін програмного забезпечення СУР, ухвалив рішення про продовження кредитування лише в березні 2023 року.

Крім того, за оцінкою постачальника послуг, строки повної реалізації змін до СУР для нової моделі розрахунків становитимуть не менше 9 місяців із дня підписання угоди.

Нагадаємо, ескроу — це рахунок, за яким банк зобов’язується приймати та зараховувати на рахунок умовного зберігання, відкритий клієнту (власнику рахунку), грошові кошти, отримані від власника рахунку, і перераховувати такі кошти особі, зазначеній власником рахунку.

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