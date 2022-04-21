НКРЕКП обмежила доступ до інформації про енергоресурси на період воєнного стану — Finance.ua

НКРЕКП обмежила доступ до інформації про енергоресурси на період воєнного стану

Вчора 11:32 — Енергетика

НКРЕКП обмежила доступ до інформації про енергоресурси на період воєнного стану

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), віднесла інформацію про видобування, споживання та логістику енергоресурсів до інформації з обмеженим доступом на час дії воєнного стану.

Відповідні зміни до постанови № 349 від 26 березня, в якій визначено вимоги щодо захисту інформації в умовах воєнного стану, регулятор вніс під час засідання у середу, 20 квітня.

Згідно з рішенням, до переліку інформації з обмеженим доступом було віднесено:

обсяги видобутку, споживання, зберігання, відвантаження ресурсів, в тому числі вугілля та вуглеводнів;

дані логістики енергоресурсів із зазначенням маршрутів, місць тимчасового та постійного зберігання; планів переміщення матеріально-технічних цінностей;

персональні дані працівників енергетичного сектору із зазначенням місця роботи та посади;

відомості про місця запланованих ремонтних і відновлювальних робіт та процес проведення таких робіт у реальному часі;

відомості про місця руйнування об’єктів та елементів інфраструктури внаслідок бойових дій, місця потрапляння снарядів;

кількість та якість поставленого, наявного обладнання та технічної спроможності підприємства;

іншу інформацію, яка може ідентифікувати об’єкти критичної інфраструктури або створювати уявлення про потенціал об’єкта в енергосистемі України.

НКРЕКП постановила, що вказана інформація не може розповсюджуватися через ЗМІ та на сайтах операторів систем розподілу.

Як повідомлялося, НКРЕКП анулювала ліцензії п’яти енергетичним компаніям, кінцевими бенефіціарами яких є громадяни росії.

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