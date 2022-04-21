НКРЕКП обмежила доступ до інформації про енергоресурси на період воєнного стану — Finance.ua

НКРЕКП обмежила доступ до інформації про енергоресурси на період воєнного стану
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), віднесла інформацію про видобування, споживання та логістику енергоресурсів до інформації з обмеженим доступом на час дії воєнного стану.
Відповідні зміни до постанови № 349 від 26 березня, в якій визначено вимоги щодо захисту інформації в умовах воєнного стану, регулятор вніс під час засідання у середу, 20 квітня.
Згідно з рішенням, до переліку інформації з обмеженим доступом було віднесено:
обсяги видобутку, споживання, зберігання, відвантаження ресурсів, в тому числі вугілля та вуглеводнів;
дані логістики енергоресурсів із зазначенням маршрутів, місць тимчасового та постійного зберігання; планів переміщення матеріально-технічних цінностей;
персональні дані працівників енергетичного сектору із зазначенням місця роботи та посади;
відомості про місця запланованих ремонтних і відновлювальних робіт та процес проведення таких робіт у реальному часі;
відомості про місця руйнування об’єктів та елементів інфраструктури внаслідок бойових дій, місця потрапляння снарядів;
кількість та якість поставленого, наявного обладнання та технічної спроможності підприємства;
іншу інформацію, яка може ідентифікувати об’єкти критичної інфраструктури або створювати уявлення про потенціал об’єкта в енергосистемі України.