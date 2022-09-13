НКЦПФР змінила вимоги до розкриття інформації під час війни — Finance.ua
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НКЦПФР змінила вимоги до розкриття інформації під час війни

Фондовий ринок
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НКЦПФР змінила вимоги до розкриття інформації під час війни
НКЦПФР змінила вимоги до розкриття інформації під час війни
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку схвалила чергове рішення щодо розкриття регульованої та особливої інформації емітентами цінних паперів під час дії воєнного стану. Документ прийнятий у зв’язку з набранням чинності новим законодавством.
Про це повідомляє пресслужба комісії.
Регулятор звільнив емітентів від обов’язку розкривати регульовану інформацію під час воєнного стану та дозволив зробите це у встановлені строки після його завершення.
Разом з тим НКЦПФР уточнила строки розкриття особливою інформації через набрання чинності Законом, який визначає умови діяльності фінансового сектору у зв’язку із введенням воєнного стану в Україні.
Нагадаємо, НКЦПФР схвалила рішення щодо нового пруденційного нормативу професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках. Комісія запровадила додатковий показник для роботи професійних учасників на ринку — норматив ліквідності активів.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Фінансовий клуб
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