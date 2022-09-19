НКЦПФР збільшила перелік сумнівних інвестпроєктів — Finance.ua

НКЦПФР збільшила перелік сумнівних інвестпроєктів
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку додала до списку ненадійних інвестиційних проєктів ще три кейси.
Про це повідомляється на сайті НКЦПФР.
«Рекомендуємо інвесторам враховувати усі ризики, що пов’язані з інвестування через осіб, діяльність яких в нашій країни жодним чином не регулюється та не контролюється. Комісія закликає громадян бути уважними та ретельно оцінювати ризики перед тим, як інвестувати кошти», — сказано в повідомленні.
До список сумнівних інвестиційних проєктів додали:
Повний перелік проєктів наведений на офіційному вебсайті Комісії в розділі «Захист прав інвесторів».
Довідка Finance.ua:
- скам-проєкт — це шахрайський інвестиційний проєкт. Він може бути фальшивим від початку або стати таким у процесі;
- проєкт можна назвати звичайною фінансовою пірамідою, так як він існує завдяки коштам інвесторів. Якщо таких немає, то проєкт закривається, тобто перетворюється в скам;
- вкладникам наполегливо рекомендують бути гранично уважними при виборі проєкту для інвестування.
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