НКЦПФР затвердила новий порядок приймання документів під час війни — Finance.ua

подання документів, передбачених нормативно-правовими актами НКЦПФР, може відбуватися в електронній формі (замість паперової) на поштову скриньку admittance@nssmc.gov.ua;
перелік документів, які потрібно подати, визначається нормативно-правовими актами НКЦПФР. Кожний документ має бути оформлений окремим файлом у форматі PDF/A із застосуванням електронного підпису уповноваженої особи заявника;
результати розгляду наданого пакету документів НКЦПФР надішле в електронній формі із застосуванням КЕП уповноваженої особи Комісії на поштову скриньку, з якої надійшов лист;
приймання документів вищезазначеним шляхом припиняється наступного дня після відміни воєнного стану в Україні.
Рішення щодо особливостей приймання НКЦПФР документів набирає чинності з дати його оприлюднення на офіційному вебсайті НКЦПФР.