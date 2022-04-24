НКЦПФР затвердила новий порядок приймання документів під час війни — Finance.ua

НКЦПФР затвердила новий порядок приймання документів під час війни

Вчора 17:28 — Фондовий ринок

НКЦПФР затвердила новий порядок приймання документів під час війни

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку прийняла рішення щодо особливостей приймання документів на період дії воєнного стану.

Про це повідомляється на сайті НКЦПФР.

Тимчасово, Комісія визначила такий порядок дій:

подання документів, передбачених нормативно-правовими актами НКЦПФР, може відбуватися в електронній формі (замість паперової) на поштову скриньку admittance@nssmc.gov.ua;

перелік документів, які потрібно подати, визначається нормативно-правовими актами НКЦПФР. Кожний документ має бути оформлений окремим файлом у форматі PDF/A із застосуванням електронного підпису уповноваженої особи заявника;

результати розгляду наданого пакету документів НКЦПФР надішле в електронній формі із застосуванням КЕП уповноваженої особи Комісії на поштову скриньку, з якої надійшов лист;

приймання документів вищезазначеним шляхом припиняється наступного дня після відміни воєнного стану в Україні.

Рішення щодо особливостей приймання НКЦПФР документів набирає чинності з дати його оприлюднення на офіційному вебсайті НКЦПФР.

Ознайомитися більш детально з текстом документа можна за посиланням

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