НКЦПФР затвердила новий порядок приймання документів під час війни — Finance.ua
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НКЦПФР затвердила новий порядок приймання документів під час війни

Вчора 17:28Фондовий ринок
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НКЦПФР затвердила новий порядок приймання документів під час війниНКЦПФР затвердила новий порядок приймання документів під час війни
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку прийняла рішення щодо особливостей приймання документів на період дії воєнного стану.
Про це повідомляється на сайті НКЦПФР.
Тимчасово, Комісія визначила такий порядок дій:
  • подання документів, передбачених нормативно-правовими актами НКЦПФР, може відбуватися в електронній формі (замість паперової) на поштову скриньку admittance@nssmc.gov.ua;
  • перелік документів, які потрібно подати, визначається нормативно-правовими актами НКЦПФР. Кожний документ має бути оформлений окремим файлом у форматі PDF/A із застосуванням електронного підпису уповноваженої особи заявника;
  • результати розгляду наданого пакету документів НКЦПФР надішле в електронній формі із застосуванням КЕП уповноваженої особи Комісії на поштову скриньку, з якої надійшов лист;
  • приймання документів вищезазначеним шляхом припиняється наступного дня після відміни воєнного стану в Україні.
Рішення щодо особливостей приймання НКЦПФР документів набирає чинності з дати його оприлюднення на офіційному вебсайті НКЦПФР.
Ознайомитися більш детально з текстом документа можна за посиланням .
За матеріалами: Finance.ua
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