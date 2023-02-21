НКЦПФР затвердила концепцію облігацій з покриттям та сек'юритизації в Україні — Finance.ua

НКЦПФР затвердила концепцію облігацій з покриттям та сек'юритизації в Україні Сьогодні 09:46 — Фондовий ринок

НКЦПФР затвердила концепцію облігацій з покриттям та сек'юритизації в Україні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку затвердила Концепцію запровадження законодавчої бази щодо облігацій з покриттям та сек’юритизації в Україні.

Про це повідомила пресслужба НКЦПФР.

Метою документа є визначення концептуальних питань для подальшої розробки законодавчого регулювання облігацій з покриттям та сек’юритизації в Україні.

Серед іншого у Концепції наведено:

опис механізмів емісії облігацій з покриттям та здійснення сек’юритизації, основні структурні елементи, які необхідні для емісії облігацій з покриттям та здійснення сек’юритизації;

переваги використання облігацій з покриттям та сек’юритизації для української економіки на основі досвіду інших країн, які вже впровадили ці механізми;

концептуальний опис змін, які необхідно внести в українське законодавство для впровадження основних елементів сек’юритизації.

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