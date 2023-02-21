НКЦПФР затвердила концепцію облігацій з покриттям та сек'юритизації в Україні — Finance.ua

НКЦПФР затвердила концепцію облігацій з покриттям та сек'юритизації в Україні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку затвердила Концепцію запровадження законодавчої бази щодо облігацій з покриттям та сек’юритизації в Україні.
Про це повідомила пресслужба НКЦПФР.
Метою документа є визначення концептуальних питань для подальшої розробки законодавчого регулювання облігацій з покриттям та сек’юритизації в Україні.
Серед іншого у Концепції наведено:
- опис механізмів емісії облігацій з покриттям та здійснення сек’юритизації, основні структурні елементи, які необхідні для емісії облігацій з покриттям та здійснення сек’юритизації;
- переваги використання облігацій з покриттям та сек’юритизації для української економіки на основі досвіду інших країн, які вже впровадили ці механізми;
- концептуальний опис змін, які необхідно внести в українське законодавство для впровадження основних елементів сек’юритизації.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
Поділитися новиною