НКЦПФР затвердила концепцію облігацій з покриттям та сек'юритизації в Україні — Finance.ua
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НКЦПФР затвердила концепцію облігацій з покриттям та сек'юритизації в Україні

Фондовий ринок
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НКЦПФР затвердила концепцію облігацій з покриттям та сек'юритизації в Україні
НКЦПФР затвердила концепцію облігацій з покриттям та сек'юритизації в Україні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку затвердила Концепцію запровадження законодавчої бази щодо облігацій з покриттям та сек’юритизації в Україні.
Про це повідомила пресслужба НКЦПФР.
Метою документа є визначення концептуальних питань для подальшої розробки законодавчого регулювання облігацій з покриттям та сек’юритизації в Україні.
Серед іншого у Концепції наведено:
  • опис механізмів емісії облігацій з покриттям та здійснення сек’юритизації, основні структурні елементи, які необхідні для емісії облігацій з покриттям та здійснення сек’юритизації;
  • переваги використання облігацій з покриттям та сек’юритизації для української економіки на основі досвіду інших країн, які вже впровадили ці механізми;
  • концептуальний опис змін, які необхідно внести в українське законодавство для впровадження основних елементів сек’юритизації.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Фінансовий клуб
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