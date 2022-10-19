НКЦПФР встановила нову підставу для зупинення ліцензій — Finance.ua

НКЦПФР встановила нову підставу для зупинення ліцензій Вчора 19:43 — Фондовий ринок

НКЦПФР встановила нову підставу для зупинення ліцензій

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку звертає увагу учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків на доповнений перелік випадків зупинення дії ліцензії на провадження професійної діяльності.

Про це повідомляє пресслужба комісії.

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Встановлено, що регулятор може зупиняти дію ліцензії на підставі листа ліцензіата з повідомленням про вплив на його діяльність надзвичайних та невідворотних обставин, які обумовлюють неможливість виконання ним вимог до професійної діяльності, встановлених НКЦПФР.

Нагадаємо, НКЦПФР тимчасово зупинила дію ліцензій компаніям, що знаходяться на території в районі проведення воєнних дій, та які повідомили про неможливість провадити професійну діяльність на ринках капіталу.

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