НКЦПФР встановила нову підставу для зупинення ліцензій — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

НКЦПФР встановила нову підставу для зупинення ліцензій

Фондовий ринок
48
НКЦПФР встановила нову підставу для зупинення ліцензій
НКЦПФР встановила нову підставу для зупинення ліцензій
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку звертає увагу учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків на доповнений перелік випадків зупинення дії ліцензії на провадження професійної діяльності.
Про це повідомляє пресслужба комісії.
Читайте також
Встановлено, що регулятор може зупиняти дію ліцензії на підставі листа ліцензіата з повідомленням про вплив на його діяльність надзвичайних та невідворотних обставин, які обумовлюють неможливість виконання ним вимог до професійної діяльності, встановлених НКЦПФР.
Нагадаємо, НКЦПФР тимчасово зупинила дію ліцензій компаніям, що знаходяться на території в районі проведення воєнних дій, та які повідомили про неможливість провадити професійну діяльність на ринках капіталу.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Фінансовий клуб
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.