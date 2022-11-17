НКЦПФР створила консультаційну раду з питань регулювання віртуальних активів — Finance.ua
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НКЦПФР створила консультаційну раду з питань регулювання віртуальних активів

Фондовий ринок
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НКЦПФР (Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку) створила консультаційну раду для отримання якісної експертизи та професійної оцінки у напрямку впровадження віртуальних активів.
Про це йдеться у повідомленні комісії.
Основним завданням ради є розробка та узгодження законопроєкту про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування операцій з віртуальними активами та змін до Закону України «Про віртуальні активи».
А також узгодження інших питань щодо нормативного врегулювання діяльності на ринку віртуальних активів.
До складу ради увійдуть представники профільних органів, провідних фахівців ринку та інші зацікавлені учасники.
Для комісії важлива та цікава думка всіх сторін процесу, тому вона готова до відкритого конструктивного діалогу.
Як повідомляли Українські Новини, в лютому цього року Верховна Рада ухвалила законопроєкт про віртуальні активи із пропозиціями Президента Володимира Зеленського.
За матеріалами:
Українські Новини
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