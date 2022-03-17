НКЦПФР спростила процедуру купівлі українських військових облігацій для нерезидентів — Finance.ua

НКЦПФР спростила процедуру купівлі українських військових облігацій для нерезидентів

Вчора 13:03 — Фондовий ринок

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) ухвалила рішення про спрощення операцій, які можуть проводитися на ринках капіталу в період дії воєнного стану.

Про це йдеться у повідомленні комісії.

Що змінилося? Комісія дозволила юридичним особам та фізичним особам — нерезидентам відкривати рахунки та укладати договори щодо військових облігацій за спрощеною процедурою.

Також Комісія своїм рішенням надала можливість проводити операції, пов’язані із заставою в банках щодо всіх ОВДП.

Серед іншого, регулятор дозволив шляхом активів ІСІ здійснення витрат, пов’язаних з обслуговуванням активів, що входять до складу активів такого ІСІ, та проведення операцій з ними.

Військові ОВДП у доларах. З 15 березня НКЦПФР розширила перелік цінних паперів, операції з якими дозволені на вторинному ринку на період дії воєнного часу. Регулятор допустив на ринки капіталу нові воєнні облігації, номіновані в доларах.

Термін обігу облігацій складатиме 407 днів, дата погашення — 27 квітня 2023 року.

На відміну від військових облігацій, номінованих у гривні, цей випуск передбачатиме проміжні виплати відсотків 28 квітня та 27 жовтня 2022 року.

Довідка Finance.ua:

1 березня 2022 року Міністерство фінансів України оголосило про старт аукціону, що дозволяє продавати військові облігації. Це потрібно, щоб підтримати бюджет держави під час війни;

номінальна вартість однієї облігації — 1000 гривень. Зробити це можна в Ощадбанку та ПриватБанку. Купити облігацію можна за 985 гривень, а держава поверне вам уже 1000 гривень.



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