НКЦПФР спростила процедуру купівлі українських військових облігацій для нерезидентів — Finance.ua
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НКЦПФР спростила процедуру купівлі українських військових облігацій для нерезидентів

Вчора 13:03Фондовий ринок
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Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) ухвалила рішення про спрощення операцій, які можуть проводитися на ринках капіталу в період дії воєнного стану.
Про це йдеться у повідомленні комісії.
Що змінилося? Комісія дозволила юридичним особам та фізичним особам — нерезидентам відкривати рахунки та укладати договори щодо військових облігацій за спрощеною процедурою.
Також Комісія своїм рішенням надала можливість проводити операції, пов’язані із заставою в банках щодо всіх ОВДП.
Серед іншого, регулятор дозволив шляхом активів ІСІ здійснення витрат, пов’язаних з обслуговуванням активів, що входять до складу активів такого ІСІ, та проведення операцій з ними.
Військові ОВДП у доларах. З 15 березня НКЦПФР розширила перелік цінних паперів, операції з якими дозволені на вторинному ринку на період дії воєнного часу. Регулятор допустив на ринки капіталу нові воєнні облігації, номіновані в доларах.
Термін обігу облігацій складатиме 407 днів, дата погашення — 27 квітня 2023 року.
На відміну від військових облігацій, номінованих у гривні, цей випуск передбачатиме проміжні виплати відсотків 28 квітня та 27 жовтня 2022 року.

Довідка Finance.ua:

  • 1 березня 2022 року Міністерство фінансів України оголосило про старт аукціону, що дозволяє продавати військові облігації. Це потрібно, щоб підтримати бюджет держави під час війни;
  • номінальна вартість однієї облігації — 1000 гривень. Зробити це можна в Ощадбанку та ПриватБанку. Купити облігацію можна за 985 гривень, а держава поверне вам уже 1000 гривень.
  • інструкцію про те, як придбати військові ОВДП, шукайте за посиланням.
За матеріалами: Finance.UA
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