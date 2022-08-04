НКЦПФР розширила перелік сумнівних інвестиційних проєктів — Finance.ua
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НКЦПФР розширила перелік сумнівних інвестиційних проєктів

Фондовий ринок
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НКЦПФР розширила перелік сумнівних інвестиційних проєктів
НКЦПФР розширила перелік сумнівних інвестиційних проєктів
НКЦПФР додала до списку сумнівних ще 4 інвестиційних проєкти.
Про це повідомила пресслужба комісії.
«Вони можуть бути пов’язані з проєктом, який було внесено до списку раніше. Імовірно, метою є виманювання коштів під новими назвами, оскільки початковий проєкт втратив довіру клієнтів та отримав багато негативних відгуків в мережі від ошуканих інвесторів», — кажуть в НКЦПФР.
До переліку неблагонадійних включено такі фінансові проєкти:
Наразі загальна кількість сумнівних проєктів на сайті Комісії становить 134 проєкти.
«Закликаємо громадян бути уважними та ретельно оцінювати ризики перед тим, як інвестувати кошти. Для захисту своїх інвестицій ви завжди можете надіслати запит в Комісію щодо наявності ліцензій та інших дозвільних документів у певного проєкту, який вас зацікавив. Крім того, якщо в ході аналізу наданого вами проєкту буде встановлено ознаки його сумнівності, це може вберегти не лише ваші кошти, а й кошти багатьох інших громадян», — повідомили в Комісії.
Повний перелік проєктів наведений на офіційному вебсайті Комісії в розділі «Захист прав інвесторів».

Довідка Finance.ua:

  • скам-проєкт — це шахрайський інвестиційний проєкт. Він може бути фальшивим від початку або стати таким у процесі;
  • проєкт можна назвати звичайною фінансовою пірамідою, так як він існує завдяки коштам інвесторів. Якщо таких немає, то проєкт закривається, тобто перетворюється в скам;
  • вкладникам наполегливо рекомендують бути гранично уважними при виборі проєкту для інвестування.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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