НКЦПФР розширила перелік облігацій доступних, для інвестицій — Finance.ua
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НКЦПФР розширила перелік облігацій доступних, для інвестицій

Фондовий ринок
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Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку допустила до обігу 2 нових випуски облігацій внутрішньої державної позики.
Про це повідомила пресслужба НКЦПФР.
Цінні папери доступні на вторинному ринку та мають міжнародний ідентифікаційний код: UA4000226260 (номіновані в гривні, дата погашення — 27.09.2023) та UA4000226286 (номіновані в гривні, дата погашення — 26.06.2024).
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Нагадаємо, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку схвалила низку рішень, які позбавляють Асоціацію «Українські фондові торговці» статусу саморегулівної організації через недотримання вимог щодо ведення діяльності на ринках капіталу.

Довідка Finance.ua:

  • Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку розширює кількість операцій на ринках капіталу;
  • зокрема комісія дозволила розміщення цінних паперів без здійснення публічної пропозиції, проведення операцій в системі депозитарного обліку щодо певних випусків цінних паперів, та здійснення Центральним депозитарієм, депозитарними установами операцій щодо певних випусків цінних паперів.
За матеріалами:
Фінансовий клуб
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