НКЦПФР розширила перелік облігацій доступних, для інвестицій — Finance.ua

НКЦПФР розширила перелік облігацій доступних, для інвестицій
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку допустила до обігу 2 нових випуски облігацій внутрішньої державної позики.
Про це повідомила пресслужба НКЦПФР.
Цінні папери доступні на вторинному ринку та мають міжнародний ідентифікаційний код: UA4000226260 (номіновані в гривні, дата погашення — 27.09.2023) та UA4000226286 (номіновані в гривні, дата погашення — 26.06.2024).
Нагадаємо, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку схвалила низку рішень, які позбавляють Асоціацію «Українські фондові торговці» статусу саморегулівної організації через недотримання вимог щодо ведення діяльності на ринках капіталу.
Довідка Finance.ua:
- Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку розширює кількість операцій на ринках капіталу;
- зокрема комісія дозволила розміщення цінних паперів без здійснення публічної пропозиції, проведення операцій в системі депозитарного обліку щодо певних випусків цінних паперів, та здійснення Центральним депозитарієм, депозитарними установами операцій щодо певних випусків цінних паперів.
Поділитися новиною