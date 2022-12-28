НКЦПФР оновила список сумнівних інвестиційних проєктів — Finance.ua

НКЦПФР оновила список сумнівних інвестиційних проєктів Сьогодні 12:45 — Фондовий ринок

НКЦПФР оновила список сумнівних інвестиційних проєктів

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку додала до списку ненадійних інвестиційних проєктів ще вісім кейсів.

Про це повідомляє пресслужба НКЦПФР.

«Вкотре нагадуємо потенційним інвесторам про значні ризики пов’язані з інвестування через осіб, діяльність яких в нашій країні знаходиться поза зоною регулювання та нагляду», — сказано в повідомленні.

Список було доповнено наступними сумнівними проєктами:

Навчально-консультаційний центр WestFitGroup;

Повний перелік проєктів наведений на офіційному вебсайті Комісії в розділі « Захист прав інвесторів ».

У разі відсутності інформації про певний сумнівний проєкт у зазначеному розділі, потенційні інвестори, керуючись « 10 ознаками сумнівності інвестиційного проєкту », можуть самостійно проаналізувати його на предмет фіктивності.

Довідка Finance.ua:

скам-проєкт — це шахрайський інвестиційний проєкт. Він може бути фальшивим від початку або стати таким у процесі;

проєкт можна назвати звичайною фінансовою пірамідою, так як він існує завдяки коштам інвесторів. Якщо таких немає, то проєкт закривається, тобто перетворюється в скам;

вкладникам наполегливо рекомендують бути гранично уважними при виборі проєкту для інвестування.

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