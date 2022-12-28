НКЦПФР оновила список сумнівних інвестиційних проєктів — Finance.ua
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НКЦПФР оновила список сумнівних інвестиційних проєктів

Фондовий ринок
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НКЦПФР оновила список сумнівних інвестиційних проєктів
НКЦПФР оновила список сумнівних інвестиційних проєктів
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку додала до списку ненадійних інвестиційних проєктів ще вісім кейсів.
Про це повідомляє пресслужба НКЦПФР.
«Вкотре нагадуємо потенційним інвесторам про значні ризики пов’язані з інвестування через осіб, діяльність яких в нашій країні знаходиться поза зоною регулювання та нагляду», — сказано в повідомленні.
Список було доповнено наступними сумнівними проєктами:
  • Навчально-консультаційний центр WestFitGroup;
Повний перелік проєктів наведений на офіційному вебсайті Комісії в розділі «Захист прав інвесторів».
У разі відсутності інформації про певний сумнівний проєкт у зазначеному розділі, потенційні інвестори, керуючись «10 ознаками сумнівності інвестиційного проєкту», можуть самостійно проаналізувати його на предмет фіктивності.

Довідка Finance.ua:

  • скам-проєкт — це шахрайський інвестиційний проєкт. Він може бути фальшивим від початку або стати таким у процесі;
  • проєкт можна назвати звичайною фінансовою пірамідою, так як він існує завдяки коштам інвесторів. Якщо таких немає, то проєкт закривається, тобто перетворюється в скам;
  • вкладникам наполегливо рекомендують бути гранично уважними при виборі проєкту для інвестування.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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