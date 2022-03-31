НКЦПФР на час воєнного стану обмежила оприлюднення публічної інформації — Finance.ua
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НКЦПФР на час воєнного стану обмежила оприлюднення публічної інформації

Вчора 15:32Фондовий ринок
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НКЦПФР на час воєнного стану обмежила оприлюднення публічної інформаціїНКЦПФР на час воєнного стану обмежила оприлюднення публічної інформації
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку вирішила тимчасово на час дії воєнного стану обмежити оприлюднення та надання публічної інформації.
Про це йдеться у повідомленні комісії.
Комісія поки що не інформуватиме про стан виконання актів та доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади.
Комісія тимчасово не оброблятиме запити на отримання публічної інформації, якщо вони не стосуються військового стану, евакуації, медичної допомоги тощо.
Нагадаємо, раніше НКЦПФР відстрочила дію нових пруденційних нормативів для професійних учасників на час воєнного стану.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Українські Новини
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