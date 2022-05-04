НКЦПФР дозволила операції із новими облігаціями — Finance.ua

Це зокрема особи, включені до переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких введено міжнародні санкції, а також особи, до яких застосовані спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи відповідно до українського законодавства.
Регулятор також уточнив можливість Центрального депозитарію здійснювати окремі адміністративні операції. Комісія дозволила депозитарним установам бути депонентами іншої депозитарної установи, яким рахунок у цінних паперах в такій депозитарній установі відкривається як юридичній особі-резиденту для обліку державних цінних паперів.