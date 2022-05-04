НКЦПФР дозволила операції із новими облігаціями — Finance.ua

НКЦПФР дозволила операції із новими облігаціями

Вчора 17:39 — Фондовий ринок

НКЦПФР дозволила операції із новими облігаціями

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку дозволила операції з новими державними цінними паперами за міжнародним ідентифікаційним кодом «UA4000225874».

Про це йдеться на сайті регулятора.

НКЦПФР також розширила перелік осіб, щодо яких інвестиційні фірми мають прийняти обмеження на основі перевірки. Перевірку мають здійснити упродовж 30 днів після завершення воєнного стану.

Це зокрема особи, включені до переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких введено міжнародні санкції, а також особи, до яких застосовані спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи відповідно до українського законодавства.

Регулятор також уточнив можливість Центрального депозитарію здійснювати окремі адміністративні операції. Комісія дозволила депозитарним установам бути депонентами іншої депозитарної установи, яким рахунок у цінних паперах в такій депозитарній установі відкривається як юридичній особі-резиденту для обліку державних цінних паперів.

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Нагадаємо, НКЦПФР на період дії воєнного стану зупинила строки подання та розміщення повідомлень, інформації та вчинення дій уповноваженим органом емітента.

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