Nissan зупинив прийом замовлень на дві моделі через нестачу деталей — Finance.ua

Nissan зупинив прийом замовлень на дві моделі через нестачу деталей Вчора 01:13 — Технології&Авто

Компанія Nissan оголосила про призупинення прийому замовлень у Японії на кросовери X-Trail нового покоління, а також електромобілі Sakura.

Про це повідомляє газета Yomiuri.

Зазначається, що виробник зіштовхнувся із нестачею напівпровідників для виробництва автомобілів. Про те, коли прийом заявок поновиться у компанії не уточнили. Також дефіцит комплектуючих спричинив збільшення термінів виробництва автомобілів.

Гібрид X-Trail до початку проблем з поставками мікроелектроніки був доступний на японському ринку трохи більше трьох місяців. Нова версія кросовера працює на гібридній силовій установці з турбомотором, який виступає в ролі генератора енергії для батареї. Версія була доступна з переднім чи повним приводом.

Бюджетний електрокар Sakura був представлений у травні. Розроблений разом з Mitsubishi електромобіль отримав 64-сильний електромотор і акумулятор ємністю 20 кВт-год з функцією швидкої зарядки. Повного заряду батареї вистачить на 180 км ходу.

До речі, на Finance.ua ми допомагаємо людям оформлювати Зелену картку швидко та зручно. Усе, що вам потрібно — доступ до інтернету.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.