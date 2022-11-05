Nissan зупинив прийом замовлень на дві моделі через нестачу деталей — Finance.ua
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Nissan зупинив прийом замовлень на дві моделі через нестачу деталей

Технології&Авто
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Nissan зупинив прийом замовлень на дві моделі через нестачу деталей
Компанія Nissan оголосила про призупинення прийому замовлень у Японії на кросовери X-Trail нового покоління, а також електромобілі Sakura.
Про це повідомляє газета Yomiuri.
Зазначається, що виробник зіштовхнувся із нестачею напівпровідників для виробництва автомобілів. Про те, коли прийом заявок поновиться у компанії не уточнили. Також дефіцит комплектуючих спричинив збільшення термінів виробництва автомобілів.
Гібрид X-Trail до початку проблем з поставками мікроелектроніки був доступний на японському ринку трохи більше трьох місяців. Нова версія кросовера працює на гібридній силовій установці з турбомотором, який виступає в ролі генератора енергії для батареї. Версія була доступна з переднім чи повним приводом.
Бюджетний електрокар Sakura був представлений у травні. Розроблений разом з Mitsubishi електромобіль отримав 64-сильний електромотор і акумулятор ємністю 20 кВт-год з функцією швидкої зарядки. Повного заряду батареї вистачить на 180 км ходу.
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За матеріалами:
mmr.ua
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