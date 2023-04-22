Nissan представив футуристичний позашляховик з передовими технологіями (фото) — Finance.ua
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Nissan представив футуристичний позашляховик з передовими технологіями (фото)

Технології&Авто
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Nissan представив футуристичний позашляховик з передовими технологіями (фото)
Nissan представив футуристичний позашляховик з передовими технологіями (фото), Фото: Nissan
На автосалоні у Шанхаї представили унікальний концепт електричного позашляховика Nissan Arizon.
Про це розповіли на сайті Motor1.
Nissan Arizon створений китайським підрозділом бренду з використанням глобального досвіду у галузі електромобілів. У компанії назвали концепт «багатофункціональним партнером для китайських водіїв».
Позашляховик побудований на платформі CMF-EV, яка також використовується у Nissan Ariya та Renault Megane E-Tech Electric. Однак жодних технічних характеристик силової установки немає.
Nissan Arizon відрізняється агресивним дизайном з незвичайною передньою та задньою оптикою. Концепт не має решітки радіатора.
Фото: Nissan
Фото: Nissan
У Nissan заявили, що концептуальний позашляховик має низький центр важкості. Завдяки цьому електрокар добре керується.
Ще однією відмінністю Nissan Arizon є незвичайні задні двері, які відкриваються проти руху. Вони відкривають доступ до мінімалістичного інтер’єру.
За словами Nissan, салон позашляховика орієнтований не лише на водія, а й на його пасажирів. Усередині встановлено великий дисплей, а всі кнопки мають сенсорне керування.
Фото: Nissan
Фото: Nissan
В концепті є новий особистий віртуальний помічник, на ім’я Eporo. Він може взаємодіяти з пасажирами та давати точні відповіді на команди.
Nissan Arizon також оснащений інтерактивною системою освітлення, яка розпізнає людей і автоматично адаптує освітлення відповідно до їх уподобань. Систему навколишнього освітлення можна налаштувати за допомогою різних режимів.
За матеріалами:
Фокус
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