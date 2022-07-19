Nissan має намір повністю відмовитися від випуску електромобілів під брендом Leaf — Finance.ua

Nissan має намір повністю відмовитися від випуску електромобілів під брендом Leaf Вчора 06:38 — Фондовий ринок

Схоже, що життєвий цикл Nissan Leaf — одного з перших масових та доступних електромобілів на ринку — добігає кінця. За даними Automotive News, Nissan не планує випускати версію Leaf наступного покоління і навіть може повністю відмовитися від цієї моделі.

Виробництво поточної версії Leaf має бути припинено до середини десятиліття. Про це виданню заявили три анонімні джерела. Представник Nissan відмовився робити припущення про майбутнє Leaf, але сказав, що компанія відзначає «відновлення» інтересу до Leaf на тлі високого попиту на електромобілі.

Якщо Nissan справді відмовиться від випуску Leaf, це буде останній компактний електромобіль, який стане жертвою апетиту американських покупців, які прагнуть купувати великі позашляховики. Наразі Leaf є єдиним електромобілем, який Nissan продає в США. Пізніше цього року компанія випустить Ariya — новий електричний кросовер із запасом ходу до 300 миль (близько 483 км).

На основі деяких концептів Nissan, Leaf може бути замінений компактним позашляховиком, який компанія називає Chill-Out. Nissan не опублікував жодних специфікацій чи подробиць про нього, але Chill-Out, схоже, найближче до виробництва з усіх концептів компанії. Він нагадує Ariya, але використовує меншу платформу CMF-EV. Це означає, що він, ймовірно, буде трохи дешевшим, ніж Ariya за $47 тис.

Яким би не було його майбутнє, Leaf обов’язково увійде в історію як перший успішний масовий електромобіль у США.

До речі, на Finance.ua ми допомагаємо людям оформляти Зелену картку швидко та зручно. Все, що вам потрібно — доступ до інтернету.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.