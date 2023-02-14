Nissan і Renault інвестують $600 мільйонів у виробництво шести нових моделей в Індії — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Nissan і Renault інвестують $600 мільйонів у виробництво шести нових моделей в Індії

Фондовий ринок
22
Nissan і Renault інвестують $600 мільйонів у виробництво шести нових моделей в Індії
Nissan і Renault інвестують $600 мільйонів у виробництво шести нових моделей в Індії
Компанії Nissan і Renault розширять діяльність в Індії - інвестують 600 мільйонів доларів США для розробки шести нових моделей авто й збільшення місцевого виробництва.
Про це повідомляє Kyodo News.
Nissan і Renault, партнери понад два десятиліття, спільно розроблятимуть дві моделі електрокарів і чотири моделі позашляховиків для Індії, а також для експорту на основі спільних платформ, вони можуть створити до 2 000 нових робочих місць у спільному Центрі з досліджень і розробки.
Згідно з проєктом, японські та французькі автовиробники вперше вироблятимуть електромобілі в Індії та сприятимуть перетворенню країни на експортний хаб, хоча такі деталі, як графік запуску електромобілів та плани збільшення місцевих виробничих потужностей, поки ще не визначені.
Новий план з’явився на тлі того, що Індія стає все більш прибутковою для виробників автомобілів, вперше випередивши Японію у 2022 році.
Країна стала третім за величиною автомобільним ринком у світі з понад 4,7 мільйона проданих автомобілів.
В Індії альянс Nissan і Renault почав виробництво на заводі в Ченнаї у 2010-му році як перше спільне виробниче підприємство. На заводі Nissan виготовляв свої автомобілі під маркою Datsun.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.