Nissan і Renault інвестують $600 мільйонів у виробництво шести нових моделей в Індії — Finance.ua

Nissan і Renault інвестують $600 мільйонів у виробництво шести нових моделей в Індії Сьогодні 22:11 — Фондовий ринок

Nissan і Renault інвестують $600 мільйонів у виробництво шести нових моделей в Індії

Компанії Nissan і Renault розширять діяльність в Індії - інвестують 600 мільйонів доларів США для розробки шести нових моделей авто й збільшення місцевого виробництва.

Про це повідомляє Kyodo News

Nissan і Renault, партнери понад два десятиліття, спільно розроблятимуть дві моделі електрокарів і чотири моделі позашляховиків для Індії, а також для експорту на основі спільних платформ, вони можуть створити до 2 000 нових робочих місць у спільному Центрі з досліджень і розробки.

Згідно з проєктом, японські та французькі автовиробники вперше вироблятимуть електромобілі в Індії та сприятимуть перетворенню країни на експортний хаб, хоча такі деталі, як графік запуску електромобілів та плани збільшення місцевих виробничих потужностей, поки ще не визначені.

Новий план з’явився на тлі того, що Індія стає все більш прибутковою для виробників автомобілів, вперше випередивши Японію у 2022 році.

Країна стала третім за величиною автомобільним ринком у світі з понад 4,7 мільйона проданих автомобілів.

В Індії альянс Nissan і Renault почав виробництво на заводі в Ченнаї у 2010-му році як перше спільне виробниче підприємство. На заводі Nissan виготовляв свої автомобілі під маркою Datsun.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.