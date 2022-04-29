Німеччина збільшить соціальну допомогу переселенцям з України — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Німеччина збільшить соціальну допомогу переселенцям з України

Вчора 21:03Особисті фінанси
379
Українці, які вимушено виїхали до Німеччини через російську агресію, зможуть отримати збільшену соціальну допомогу. Вже незабаром Бундестаг розгляне законопроект про покращення рівня соцзахисту та підтримки переселенців, які шукають роботу.
Про це повідомляє Німецька хвиля.
Якщо до цього моменту біженці з України отримували соціальну допомогу у Німеччині на підставі закону про шукачів притулку (розмір виплат для дорослих становить приблизно 300 євро на кожного), то з 1 червня українці, які отримали дозвіл на проживання відповідно до закону про перебування іноземців, будуть отримувати більше грошей.
Переселенцям будуть платити соціальну допомогу у такому ж розмірі, як і для німецьких безробітних. За інформацією видання, базова ставка такої допомоги становити 449 євро (понад 14 тисяч гривень).
«Відповідні зміни стануть можливими після того, як Бундестаг найближчим часом розгляне законопроект, схвалений 27 квітня федеральним урядом. На соціальний захист українських біженців уряд виділив два мільярди євро», — йдеться у повідомленні.
Окрім цього, з червня українці, яким надали дозвіл на проживання у Німеччині, будуть отримувати соціальну допомогу у центрах зайнятості (Jobcenter).
Нині таку допомогу надають відомства з питань соцзахисту міських адміністрацій або громад. Аби отримувати виплати, у червні українці мають реєструватися у центрах зайнятості як шукачі роботи.

Де біженцям шукати допомогу за кордоном

За матеріалами: ua.news
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.