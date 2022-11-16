Німеччина завершила будівництво першого термінала для СПГ — Finance.ua

Німеччина завершила будівництво першого термінала для СПГ Сьогодні 05:33 — Енергетика

У Німеччині завершилося будівництво першого у країні мобільного термінала з прийому суден зі скрапленим природним газом (СПГ) у північному місті Вільгельмсгафен.

Про це повідомило агентство dpa.

Цей термінал прийме перший танкер у січні 2023 року, а компанією-оператором стане енегетична компанія Uniper. До нього зможуть причалювати плавучі регазифікаційні установки (FSRU), через які паливо вже закачуватиметься у газову інфраструктуру Німеччини. Його потужність — 7,5 млрд кубометрів на рік.

Відомо, що Німеччина планує побудувати до кінця 2023 року сім мобільних терміналів з прийому СПГ на узбережжях Північного і Балтійського морів. Їхня сумарна потужність — більш як 30 млрд кубометрів.

Паралельно ведеться планування трьох стаціонарних терміналів — їх запустять у 2025–2026 роках.

Довідка Finance.ua:

у травні 2022 року Німеччина почала будувати термінал у Вільгельмсгафені для СПГ. Тоді планувалося, що роботи триватимуть 10 місяців;

частка російського газу в імпорті ЄС впала вчетверо — до 9%. Тепер головний постачальник — ​​Норвегія.

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