Німеччина заплатила росії 22,6 млрд євро за пів року – Die Welt — Finance.ua

Німеччина заплатила росії 22,6 млрд євро за пів року – Die Welt Вчора 04:38 — Світ

Німеччина заплатила росії 22,6 млрд євро за пів року – Die Welt

Доходи росії від торгівлі з Німеччиною продовжують зростати, попри санкції. Причиною є високі ціни на газ. Через це лише у червні-2022 Німеччина заплатила за російське блакитне паливо 3,5 млрд євро. Це на 5% більше, ніж у травні 2022 року та на 39% більше, ніж у червні-2021.

За перше півріччя 2022 року виручка росії від бізнесу в Німеччині склала 22,6 млрд євро, що на 52% більше, ніж за перші півроку 2021-го. Про це повідомляє німецьке видання Die Welt , посилаючись на дані офіційної статистики.

При цьому оглядач газети Олаф Герсеманн стверджує, що «чисто математично» доходи від експорту до Німеччини покривають значну частину військових витрат рф. «Надходжень із Німеччини достатньо, щоб значною мірою покрити регулярні військові витрати», — пише він.

Герсеманн нагадав, що ЄС запроваджує обмеження на імпорт багатьох товарів з росії. Йдеться про різноманітні заборони — від вугілля, сталі, деревини та цементу до риби, спиртних напоїв та золота.

«Але все це явно компенсується принаймні у випадку з Німеччиною, що процвітає бізнесом з російським газом. Зниження обсягів поставок більш ніж компенсується зростанням цін», — зазначає Герсеманн.

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