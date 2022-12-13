Німеччина за жодних обставин не повернеться до використання «Північного потоку», — посол — Finance.ua

Німеччина за жодних обставин не повернеться до використання «Північного потоку», — посол Сьогодні 09:48 — Фондовий ринок

Німеччина «за жодних обставин» не розглядатиме можливість повернення до використання російського газопроводу «Північний потік».

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посла Німеччини в Україні Анку Фельдгузен в інтерв’ю «Kyiv not Kiev»

Вона зазначила, що залежність Німеччини від російського газу значно зменшилася після початку повномасштабної війни росії проти України.

«Наша залежність від російського газу зменшилася з понад 50% до 9% або близько того. Це те маленьке, що все ще проходить через українську ГТС. „Північний потік-2“ був завершений, „Північний потік-1“ був закінчений росією, яка тиснула на нас», — сказала Фельдгузен.

На її думку, Німеччина впоралася з обмеженням використання російського газу досить добре. В країні не було відключень електроенергії, а в будинках достатньо тепло.

«Ще ми побудували два LNG-термінали у рекордно короткі строки. Якби не війна росії проти України, ми ніколи б не переключилися так швидко на інші джерела», — сказала посол.

Фельдгузен додала, що Європа в цілому хоче позбавитися від російської енергетичної залежності.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.