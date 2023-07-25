Німеччина виділить 20 млрд євро на виробництво мікросхем — Finance.ua

Німеччина виділить 20 млрд євро на виробництво мікросхем Сьогодні 13:35

Уряд канцлера Олафа Шольца планує виділити 20 млрд євро на розвиток виробництва напівпровідників у Німеччині, щоб зміцнити технологічний сектор країни та забезпечити постачання компонентів на тлі зростаючої геополітичної напруги.

Про це повідомляє Bloomberg

Гроші будуть розподілені до 2027 року між німецькими та міжнародними компаніями. Їх виділять із позабюджетного фонду KTF, який був створений для інвестицій у декарбонізацію економіки.

Німецький уряд вже погодив виділення 10 млрд євро допомоги для нового заводу Intel Corp і знаходиться в процесі узгодження ще близько 7 млрд субсидій для компаній Taiwan Semiconductor Manufacturing Co і Infineon Technologies AG.

План підтримки з виробництва мікросхем означає, що щонайменше 3 млрд євро будуть доступні для додаткових проєктів. Це може принести користь іншим компаніям, що працюють у Німеччині.

Ситуація з китайськими мікросхемами

Німецькі виробники автомобілів та інші компанії намагалися забезпечити постачання мікросхем у розпал пандемії Covid-19, що викликало новий поштовх до розширення місцевого виробництва. Уряд Німеччини у своїй стратегії щодо Китаю заявив про прагнення зменшити залежність від поставок напівпровідників з Азії шляхом диверсифікації.

США та Нідерланди анонсували запровадження нових обмежень, які стосуватимуться китайських виробників мікросхем та ще більше обмежать продаж обладнання для їх випуску.

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