Німеччина виділила 6,3 млрд євро на зарядки для електромобілів — Finance.ua

Німеччина виділила 6,3 млрд євро на зарядки для електромобілів Вчора 05:37 — Технології&Авто

Німеччина виділила 6,3 млрд євро на зарядки для електромобілів

Уряд Німеччини затвердив план виділення 6,3 млрд євро протягом трьох років на встановлення зарядних станцій для електромобілів по всій країні.

Про це повідомляє Reuters

План передбачає 14-кратне збільшення кількості зарядних станцій із нинішніх 70 тисяч до 1 мільйона штук до 2030 року. Німеччина також прагне, щоб до 2030 року на дорогах країни було 15 мільйонів електромобілів.

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Станом на 1 вересня 2022 року в Німеччині зареєстровано лише 1,5 млн автомобілів на електротязі. Також уряд розробив прискорену програму одержання дозволів на будівництво зарядних станцій.

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