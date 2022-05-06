Німеччина виділяє додатково 125 млн євро на підтримку України – Шольц — Finance.ua

Німеччина виділяє додатково 125 млн євро на підтримку України – Шольц

Вчора 09:38 — Казна та Політика

Німеччина ще більше посилить свою допомогу Україні, яка переживає і гуманітарну катастрофу через російську агресію.

Про це заявив канцлер ФРН Олаф Шольц у відеозверненні до учасників донорської конференції для допомоги Україні, яка проходить у Варшаві.

Шольц підкреслив рішучість і впевненість у тому, що «путін не має виграти цю війну і він її не виграє», тому що світова спільнота стоїть разом у тому, що стосується санкцій проти рф, посилення власної обороноздатності та солідарності з українським народом.

За його словами, Німеччина роками була другим найбільшим «фінансовим донором» України, а після початку війни лише посилює свою допомогу.

Місяць тому Берлін пообіцяв надати 425 млн гуманітарної допомоги та допомоги на розвиток, а також 70 млн євро на медичну допомогу для механізму цивільного захисту ЄС, зазначив Шольц. Окрім того, було надано додатково 430 млн євро для пом’якшення катастрофічного впливу російської війни на продуктову безпеку в світі.

«Сьогодні ми обіцяємо додатково 125 млн євро для гуманітарної підтримки та заходів для допомоги з підвищення стійкості України проти агресії», — заявив Шольц.

Він також поінформував, що ФРН надасть терміново необхідну ліквідність для українського бюджету: спеціальна позика в обсязі 150 млн євро щойно була надана, ще одна на таку ж суму буде підготовлено за прискореною процедурою.

Окрім того, у рамках двостороннього співробітництва в галузі розвитку Німеччина до цього часу надала 120 млн євро на «протистояння гуманітарним і соціальним викликам війни» і планує зібрати ще 140 млн для фінансування розвитку, заявив канцлер.

ФРН також продовжує мобілізувати приватний сектор для допомоги Україні. Як приклад канцлер згадав фармацевтичну промисловість, яка передає Україні вкрай необхідні медикаменти та медичну техніку, і вже передала такої на близько 100 млн євро.

Насамкінець Шольц заявив, що Німеччина робить все можливе для відновлення гуманітарного права, захисту осіб, яким загрожують, і для того, щоб можна було притягнути до закону винних у військових злочинах.

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