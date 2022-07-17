Німеччина відновить роботу 16 ТЕС — Finance.ua

Німеччина відновить роботу 16 ТЕС Вчора 17:41 — Енергетика

Німеччина відновить роботу 16 ТЕС

Німеччина запускає 16 неактивних електростанцій (ТЕС), що працюють на вугіллі та нафті, та продовжує термін експлуатації ще для 11.

Про це повідомив канцлер ФРН Олаф Шольц, передає DW

Такий крок спричинений скороченням постачання енергоносіїв з росії. За словами Шольца, це лише тимчасовий крок і Німеччина не має наміру відмовлятися від цілей у сфері захисту клімату.

«Наша мета залишається незмінною — ми хочемо бути однією з перших промислово розвинених країн, що досягла вуглецевої нейтральності», — заявив він, додавши, що плани Німеччини досягти цього показника до 2045 року не змінилися.

Нагадаємо, найбільший трубопровід для постачання російського газу до ЄС «Північний потік 1» до 21 липня закрито на техобслуговування, але європейські чиновники не впевнені, що росія відновить експорт після цієї дати.

Оператори підземних газових сховищ ЄС розрахували, що у разі повного припинення поставок з росії у липні до листопада ємності буде заповнено лише на 65–71% за достатнього для енергобезпеки регіону нормативу у 80%.

Німеччина з початку великої війни скоротила свою залежність від російського газового імпорту з 55 до 35%, але в масштабах її економіки і цей показник надзвичайно великий.

Економічна Правда За матеріалами:

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