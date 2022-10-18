Німеччина ускладнила отримання віз для росіян — Finance.ua

Німеччина ускладнила отримання віз для росіян Вчора 14:33 — Світ

Німеччина ускладнила отримання віз для росіян

Уряд Німеччини змінив правила видачі віз для громадян росії, додавши до переліку вимог необхідність надати довідку про кошти на рахунку банку, зареєстрованого в Європейському Союзі.

Про це повідомляється на сайті VisaMetric.

При поданні заявки на візу людина має підтвердити, що на час перебування в Шенгенській зоні вона матиме достатньо грошей.

«До розгляду можуть бути прийняті лише актуальні виписки, видані банком на ім’я заявника, що піддається перевірці, і діє в країнах — членах ЄС. Документ повинен містити інформацію про поточну суму коштів на рахунку (рахунках). Заявник має надати відповідні виписки з банківського рахунку за останні три місяці», — зазначається у переліку документів для отримання туристичної візи.

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Відповідна вимога також присутня у списку документів, необхідних для подання на візу для приватних візитів, на ділову візу, а також на візу для учасників наукових, культурних, спортивних заходів й на візу з метою лікування.

Раніше Німеччина почала вимагати при оформленні віз підтвердження оплати заброньованого житла.

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