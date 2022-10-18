Німеччина ускладнила отримання віз для росіян — Finance.ua

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Німеччина ускладнила отримання віз для росіян

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Німеччина ускладнила отримання віз для росіян
Німеччина ускладнила отримання віз для росіян
Уряд Німеччини змінив правила видачі віз для громадян росії, додавши до переліку вимог необхідність надати довідку про кошти на рахунку банку, зареєстрованого в Європейському Союзі.
Про це повідомляється на сайті VisaMetric.
При поданні заявки на візу людина має підтвердити, що на час перебування в Шенгенській зоні вона матиме достатньо грошей.
«До розгляду можуть бути прийняті лише актуальні виписки, видані банком на ім’я заявника, що піддається перевірці, і діє в країнах — членах ЄС. Документ повинен містити інформацію про поточну суму коштів на рахунку (рахунках). Заявник має надати відповідні виписки з банківського рахунку за останні три місяці», — зазначається у переліку документів для отримання туристичної візи.
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Відповідна вимога також присутня у списку документів, необхідних для подання на візу для приватних візитів, на ділову візу, а також на візу для учасників наукових, культурних, спортивних заходів й на візу з метою лікування.
Раніше Німеччина почала вимагати при оформленні віз підтвердження оплати заброньованого житла.

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За матеріалами:
suspilne.media
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