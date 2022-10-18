Німеччина продовжить експлуатацію останніх трьох АЕС щонайменш на кілька місяців - ЗМІ — Finance.ua
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Німеччина продовжить експлуатацію останніх трьох АЕС щонайменш на кілька місяців - ЗМІ

Енергетика
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Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц віддав розпорядження продовжити експлуатацію останніх трьох атомних електростанцій в країні — які мали б закрити в кінці року — щонайменш до середини квітня.
Як пише «Європейська правда», про це повідомляє POLITICO на підставі листа, що опинився у розпорядженні редакції.
У листі канцлер анонсував також новий закон для підвищення енергоефективності та розширення використання водню для потреб енергопостачання.
Розпорядження Шольца поклало край тривалим суперечкам правлячої коаліції щодо долі АЕС в умовах, коли країна змушена була екстрено шукати заміну російському газу. Лідер FDP виступав за те, щоб АЕС попрацювали щонайменш до 2024 року, тоді як міністр економіки від «Зелених» Роберт Габек продовжував наполягати, що станції потрібно закривати в кінці 2022 року, як і планувалося. Згодом «Зелені» пом’якшили позицію і запропонували відмикати одну АЕС, а інші тримати як резервні до квітня.
Рішення Шольца виглядає компромісом, що балансує позицію коаліційних партнерів.
За матеріалами:
Економічна Правда
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