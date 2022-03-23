Німеччина планує створити умови для швидкого працевлаштування біженців з України — Finance.ua

Німеччина планує створити умови для швидкого працевлаштування біженців з України

Вчора 20:00 — Особисті фінанси

Німецький міністр праці Губертус Гайль наголошує, що біженцям з України потрібно дати можливість швидко влаштуватися на роботу у Німеччині.

Про це повідомляє Bild

Міністр зазначає, що українців насамперед сприймають не як професіоналів, а як людей, але розумно дати їм перспективу, якщо вони захочуть довше залишатися у країні.

Дозвіл на проживання відкриває німецький ринок праці для вихідців з України. Однак необхідно буде створити додаткові умови, у тому числі мовні та інтеграційні курси, а також варіанти догляду за дітьми, щоб українці мали змогу працювати у Німеччині, заявляє міністр.

Гайль запевнив федеральні землі та муніципалітети, що федеральний уряд виділить більше грошей на інтеграційні заходи.

За даними міністерства внутрішніх справ країни, на сьогодні до Німеччини прибуло не менше ніж 232 тисячі біженці з України.

Проте фактична кількість, ймовірно, вища, тому що на німецько-польському кордоні немає регулярного контролю, а люди з українськими паспортами спочатку можуть вільно пересуватися ЄС протягом 90 днів. Їм не потрібно реєструватися, доки вони не подадуть заявку на отримання державної допомоги.

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