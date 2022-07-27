Німеччина підтвердила скорочення газопостачання через «Північний потік» — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Німеччина підтвердила скорочення газопостачання через «Північний потік»

Енергетика
253
Як було оголошено, російська газова компанія «Газпром» скоротила постачання газу газопроводом «Північний потік-1».
Про це, як пише «Європейська правда», повідомляє Spiegel.
Як заявив глава Федерального мережевого агентства Клаус Мюллер, «наразі спостерігається номіноване регулювання». «Газпром» забезпечує 20 відсотків потужності. «Ми побачимо протягом дня, чи так і залишиться», — продовжив Мюллер.
Голова мережевого агентства закликав німців більше економити. Щоправда, за його словами, приватні домогосподарства та промисловість уже використовують «на п’ять, шість, сім відсотків менше газу з поправкою на температуру».
Але цього недостатньо: «Восени ситуація змінюється, споживання газу зростає», — попередив Мюллер.
Він розкритикував те, що газ зараз є частиною російської зовнішньої політики, військової стратегії росії.
Раніше глава МЗС Росії Сєргєй Лавров, коментуючи постачання газу до Європи, заявив, що «Північний потік-2» повністю готовий до того, щоб задовольнити потреби Європи, але він не функціонує через ЄС із політичних причин.
Також він поскаржився, що Москва досі не отримала належного пояснення щодо статусу турбіни для газопроводу «Північний потік-1», яку обслуговує компанія Siemens в Канаді.
За матеріалами:
Економічна Правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.