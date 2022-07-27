Німеччина підтвердила скорочення газопостачання через «Північний потік» — Finance.ua

Німеччина підтвердила скорочення газопостачання через «Північний потік» Вчора 11:45 — Енергетика

Як було оголошено, російська газова компанія «Газпром» скоротила постачання газу газопроводом «Північний потік-1».

Про це, як пише «Європейська правда», повідомляє Spiegel.

Як заявив глава Федерального мережевого агентства Клаус Мюллер, «наразі спостерігається номіноване регулювання». «Газпром» забезпечує 20 відсотків потужності. «Ми побачимо протягом дня, чи так і залишиться», — продовжив Мюллер.

Голова мережевого агентства закликав німців більше економити. Щоправда, за його словами, приватні домогосподарства та промисловість уже використовують «на п’ять, шість, сім відсотків менше газу з поправкою на температуру».

Але цього недостатньо: «Восени ситуація змінюється, споживання газу зростає», — попередив Мюллер.

Він розкритикував те, що газ зараз є частиною російської зовнішньої політики, військової стратегії росії.

Раніше глава МЗС Росії Сєргєй Лавров, коментуючи постачання газу до Європи, заявив, що «Північний потік-2» повністю готовий до того, щоб задовольнити потреби Європи, але він не функціонує через ЄС із політичних причин.

Також він поскаржився, що Москва досі не отримала належного пояснення щодо статусу турбіни для газопроводу «Північний потік-1», яку обслуговує компанія Siemens в Канаді.

Економічна Правда За матеріалами:

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