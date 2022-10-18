Німеччина оштрафувала Telegram на суму понад 5 млн євро — Finance.ua

Німеччина оштрафувала Telegram на суму понад 5 млн євро Вчора 19:15 — Фондовий ринок

Німеччина оштрафувала Telegram на суму понад 5 млн євро

Telegram порушив кілька вимог німецького законодавства.

Згідно з поясненням німецького Мін’юсту, Telegram був зобов’язаний надати канали зворотного зв’язку для того, щоб користувачі могли повідомляти про контент, що порушує місцеве законодавство.

Крім того, платформа мала призначити уповноважену особу або установу для взаємодії з німецькою владою.

Перше порушення коштуватиме компанії 4.25 млн євро штрафу, а друге — 875 тис. євро.

Починаючи з квітня 2021 року, Міністерство юстиції Німеччини безуспішно намагалося зв’язатися з керівництвом Telegram, звертаючись до штаб-квартири компанії у Дубаї.

У 2022 році влада опублікувала свої претензії в місцевому урядовому ЗМІ, однак і на це звернення платформа не відреагувала.

У Німеччині давно висловлюють стурбованість небажанням компанії дотримуватися вимог місцевого законодавства. Деякі чиновники, зокрема міністерка внутрішніх справ країни Ненсі Фезер, навіть пропонували заблокувати месенджер на території країни у разі, якщо його керівництво продовжить саботувати вимоги влади.

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