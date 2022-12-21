Німеччина не купуватиме російську нафту у 2023 році - Bloomberg — Finance.ua

Німеччина не купуватиме російську нафту у 2023 році - Bloomberg Сьогодні 05:14 — Енергетика

Німеччина відкинула заяву про те, що планує купувати російську нафту на початку наступного року, заявивши, що замість цього вона буде імпортувати сиру нафту з Казахстану.

Як повідомляє Bloomberg , найбільша економіка Європи раніше заявляла, що планує припинити імпорт російської нафти до кінця цього року після вторгнення кремля в Україну, але це було поставлено під сумнів, коли головний виконавчий директор російського оператора нафтопроводу заявив, що він отримав запити на постачання російської нафти в першому кварталі 2023 року.

Німецькі нафтопереробні заводи Leuna і Schwedt історично сильно залежали від імпорту російської нафти по трубопроводу. Тепер потоки по трубопроводу «Дружба» — найбільшому в Європі нафтопроводу-будуть надходити з Казахстану, хоча ця угода ще не укладена.

Як повідомили в Мінекономіки Німеччини: «Повідомлення про те, що Німеччина замовила російську сиру нафту, є помилковими. Нафтовидобувні компанії на нафтопереробних заводах в Лойне і Шведте більше не будуть замовляти російську сиру нафту в новому році».

Німеччина і Польща, які отримують російську нафту по Північному відрізку гілки «Дружба», зобов’язалися відмовитися від неї до грудня.

УНІАН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.