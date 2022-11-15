Німеччина націоналізувала «дочку» Газпрому, а Польща відібрала газопровід — Finance.ua

Німеччина націоналізувала «дочку» Газпрому, а Польща відібрала газопровід Сьогодні 11:32 — Фондовий ринок

Німеччина оголосила про націоналізацію колишньої дочірньої компанії російського енергетичного гіганта «Газпром». Берлін прийняв таке рішення для забезпечення енергетичної безпеки.

За даними німецького видання Deutsche Welle , нова компанія, що раніше називалася «Газпром Німеччина», називається Securing Energy for Europe GmbH. Вона побічно контролює найбільше німецьке газосховище на північному заході Редена.

Рішення прийняли після того, як на вихідних Комісія ЄС погодилася надати російській дочірній компанії в Німеччині допомогу в розмірі 225,6 мільйона євро, що і стало основою націоналізації.

Берлін взяв компанію під свій контроль ще в квітні, але не вирішив питання власності, що змусило ділових партнерів та банки неохоче відновлювати ділові відносини. У Федеральному міністерстві економіки і боротьби зі зміною клімату Німеччини заявили, що тепер російський «Газпром» фактично втратив свою частку в компанії.

Крім того, видання Rzeczpospolita повідомило, що Польща вилучила частку «Газпрому» в газовому операторі Europol Gaz, що управляє польською частиною газопроводу «Ямал — Європа». Російському монополісту належало 48% компанії-оператора газопроводу.

У компанії вже ввели тимчасову адміністрацію, керівником якої призначили експерта з паливно-газових питань та юриста Радослава Квасницького.

Варто відзначити, що Варшава ввела санкції проти «Газпрому» ще в квітні, що дозволило заморозити акції Europol Gaz. Компанія використовує перехресний метод управління, тому необхідні голоси всіх членів правління. У свою чергу «Газпром» блокував рішення інших членів, що завдало компанії збитків.

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УНІАН За матеріалами:

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