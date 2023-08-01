Німеччина може стати країною з негативною динамікою економіки. МВФ назвав причину — Finance.ua

Німеччина може стати країною з негативною динамікою економіки. МВФ назвав причину Сьогодні 09:25 — Світ

Німеччина може стати країною з негативною динамікою економіки. МВФ назвав причину

Німеччина може стати єдиною економікою серед країн Великої сімки (G7) із негативною динамікою, вважають експерти МВФ. Одна із головних причин — наслідки енергетичної кризи, які надто гостро відчуває саме Німеччина.

Про це пише Euronews.

Згідно з прогнозом, німецький ВВП може скоротитися на 0,3%, у той час як в інших країнах буде зростання: 1,8% у США, 1,1% в Італії. Серед причин називають посилення грошово-кредитної політики та зниження попиту на німецькі товари з боку Китаю. Але головне пояснення: довготривалі наслідки енергетичної кризи. Німеччина сильно залежала від російського газу, і замінити це джерело виявилося нелегко та недешево.

«По-перше, німецька промисловість надто залежала від імпорту енергоносіїв з росії, особливо газу. В інших країнах, наприклад, Великій Британії та Іспанії, цієї проблеми взагалі не існує, не кажучи вже про США, адже у них практично не було російського газу. Нам його довелося заміняти іншим, за вищою ціною. Ось чому ціни на енергоносії у нас зросли: це наслідок втрати російського газу», - вважає міністр економіки Німеччини Роберт Хабек.

Бундесбанк (головний банк Німеччини. — Ред.) зі свого боку робив подібні прогнози, тож заява МВФ не стала несподіванкою. При цьому втрати провідної економіки ЄС — поганий сигнал для Євросоюзу та зони євро, зазначають спостерігачі.

Обережного оптимізму додає лише те, що інфляція у липні трохи знизилася, склавши 6,5% проти 6,8% у червні. Ряд аналітиків не виключають, що з вересня зниження інфляції прискориться.

Видання також зазначає, що економіка Європи зросла на 0,3% після кількох місяців стагнації. Інфляція у червні склала 5,3%. Економіка Європи зростає після кількох місяців стагнації чи спаду, але підвищення відсоткових ставок кидає тінь на її перспективи.

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У 20 країнах, які використовують євро та налічують 346 млн осіб, зростання економіки за період з квітня по червень склало 0,3%, повідомило в понеділок статистичне агентство ЄС Eurostat. Це краще, ніж нульове зростання у першому кварталі цього року, та невелике зниження в четвертому кварталі минулого року, але не набагато.

В результаті перегляду дані за перший квартал були збільшені з 0,1%, що звело нанівець два квартали зниження виробництва. Інфляція в єврозоні тим часом продовжила своє поступове зниження, впавши до 5,3% у липні з 5,5% у червні.

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