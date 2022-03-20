Німеччина має намір закупити газ в Катарі і ОАЕ для зниження залежності від російського — Finance.ua

Німеччина має намір закупити газ в Катарі і ОАЕ для зниження залежності від російського

Вчора 09:19 — Енергетика

Німеччина має намір закупити газ в Катарі і ОАЕ для зниження залежності від російського

Міністр економіки Німеччини Роберт Хабек заявив, що він вивчить можливості поставок скрапленого природного газу (СПГ) під час поїздки в Катар і Об’єднані Арабські Емірати. Він має намір укласти угоду по водню, що зробить Німеччину менш залежною від росії.

Про це повідомляє Reuters

Після того, як росія вторглася в Україну, Хабек виступив з низкою ініціатив, спрямованих на зниження енергетичної залежності Німеччини від росії, включаючи великі замовлення неросійського СПГ, плани будівництва терміналу для імпорту СПГ і уповільнення відмови країни від вугілля.

Хабек перед поїздкою на вихідні сказав, що «мета полягає в тому, щоб встановити водневе партнерство в середньостроковій перспективі, тобто політично підтримати його».

Його супроводжуватимуть близько 20 представників корпоративної Німеччини, багато з енергетичного сектора.

Він також хоче обговорити «короткострокові» поставки СПГ і «дати компаніям, що забезпечують постачання газу до Німеччини, політичну основу для того, щоб стати незалежними від російського газу, теми, які не можуть бути вище політичного порядку денного».

У більш широкому сенсі Європейська комісія також працює над планами поетапного відмови ЄС від російського газу, нафти і вугілля протягом п’яти років.

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