Німеччина хоче імпортувати природній газ із Африки — Finance.ua

Німеччина хоче імпортувати природній газ із Африки Сьогодні 21:33

Канцлер Німеччини Олаф Шольц розповів, що його країна прагне імпортувати природний газ з Нігерії.

Про це Шольц розповів у інтерв'ю, опублікованому в неділю під час його від'їзду з Берліна до Західної Африки, пише «Європейська правда» з посиланням на агентство DPA

«Нігерія має найбільші запаси газу в Африці. Німецькі компанії зацікавлені в постачанні газу з Нігерії та сподіваються на співпрацю з нігерійськими газовими компаніями», — сказав глава уряду Німеччини нігерійській щоденній газеті The Punch.

Шольц додав, що Німеччина також розглядає «спільні ініціативи з розширення ринку водню», оскільки водень буде відігравати важливу роль у майбутньому.

Зараз Німеччина імпортує велику кількість сирої нафти з Нігерії, але не імпортує газ.

Шольц вирішив приділяти Африці значно більше уваги, ніж німецькі лідери в минулому, прагнучи розширити та диверсифікувати міжнародні відносини країни та зменшити залежність від окремих держав. Це відбулось на тлі надмірної залежності Німеччини від дешевого імпорту російського газу у минулому.

Економічна Правда За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.