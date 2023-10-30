Німеччина хоче імпортувати природній газ із Африки — Finance.ua
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Німеччина хоче імпортувати природній газ із Африки

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Канцлер Німеччини Олаф Шольц розповів, що його країна прагне імпортувати природний газ з Нігерії.
Про це Шольц розповів у інтерв'ю, опублікованому в неділю під час його від'їзду з Берліна до Західної Африки, пише «Європейська правда» з посиланням на агентство DPA.
«Нігерія має найбільші запаси газу в Африці. Німецькі компанії зацікавлені в постачанні газу з Нігерії та сподіваються на співпрацю з нігерійськими газовими компаніями», — сказав глава уряду Німеччини нігерійській щоденній газеті The Punch.
Шольц додав, що Німеччина також розглядає «спільні ініціативи з розширення ринку водню», оскільки водень буде відігравати важливу роль у майбутньому.
Зараз Німеччина імпортує велику кількість сирої нафти з Нігерії, але не імпортує газ.
Шольц вирішив приділяти Африці значно більше уваги, ніж німецькі лідери в минулому, прагнучи розширити та диверсифікувати міжнародні відносини країни та зменшити залежність від окремих держав. Це відбулось на тлі надмірної залежності Німеччини від дешевого імпорту російського газу у минулому.
За матеріалами:
Економічна Правда
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