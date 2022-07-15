Німеччина домовилась з Канадою поки що про одну газову турбіну - уряд — Finance.ua

Німеччина домовилась з Канадою поки що про одну газову турбіну - уряд Вчора 16:12 — Енергетика

У Берліні стверджують, що домовлялися з Канадою лише про одну турбіну для російського газопроводу.

Про це заявив представник Міністерства економіки ФРН Роберт Северін на брифінгу в Берліні в п’яницю.

«Наразі йдеться про цю одну турбіну, яка, за твердженням російської сторони, є необхідною для завершення технічних робіт на Nord Stream 1. Дозвіл було отримано на цю одну турбіну, про подальші турбіни конкретно не йшлося», — сказав урядовий представник. Северін таким чином не підтвердив повідомлення ЗМІ про те, що досягнуто домовленості стосовно наступних турбін.

Северін не став робити прогнозів, чи відновить росія після 21 липня постачання газу трубопроводом після планового ремонту, зауваживши лише, що німецька сторона не дала можливості кремлю використати відсутність турбіни як привід зупинити транспортування.

«В густій ​​мережі законодавства про санкції як з канадського боку, так і боку ЄС є внутрішні коридори господарської діяльності, які залишаються відкритими, одним з яких є газ і газове обладнання», — заявив Северін, додавши, що німецький міністр дуже відданий канадському уряду, а також Єврокомісії за досягнення спільної угоди щодо повернення турбіни.

Компанія-виробник після отримання всіх необхідних дозволів зараз займається питанням якнайшвидшого доставлення агрегату. Уряд ФРН до цього процесу не залучений, але, за словами його представника, сподівається на те, що Siemens «усвідомлює політичну та економічну важливість цієї турбіни».

Як повідомлялось, на прохання Німеччини Канада прийняла непросте рішення повернути газову турбіну Siemens Energy AGпісля технічного обслуговування для використання в російсько-німецькому газогоні Nord Stream 1. Рішення було прийнято попри заперечення уряду України. Міністр природних ресурсів Канади Джонатан Вілкінсон заявив, що тимчасовий дозвіл на експорт був виданий після тривалих обговорень з європейськими союзниками, а також із Міжнародним енергетичним агентством.

Згодом з’явилися повідомлення про нібито дозвіл канадського уряду на ремонт турбін газопроводу протягом двох років, що, мовляв, дозволяє імпортувати та реекспортувати до шести турбін, які обслуговуються на заводі Siemens Canada у Монреалі.

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